Попри ніч обстрілів: у Києві відбувся показ документального фільму “Точка зцілення”
Стрічка про ветерана, актора та режисера Ігоря Кирильчатенка, який пройшов війну, поранення і депресію
22 жовтня в Будинку кіно, попри ніч обстрілів, кияни прийшли на показ документального фільму Катерини Стрельченко «Точка зцілення» — стрічки про ветерана, актора та режисера Ігоря Кирильчатенка, який пройшов війну, поранення і депресію, але знайшов силу жити далі через мистецтво.
Герой фільму — дніпрянин Ігор Кирильчатенко, доброволець із позивним Артист, який ще 2014 року став на захист України від російської агресії. Після фронту він повернувся з важким пораненням і відчуттям, що війна поставила крапку на його творчому шляху. Проте згодом заснував незалежний Патріотичний театр “Арт-фронт”, який став місцем внутрішньої трансформації та пошуку нових сенсів для ветеранів.
Показ фільму "Точка зцілення", фото: доступні джерела
Саме робота над однією з театральних постановок — виставою «Гучна тиша війни», створеною спільно з режисером Олександром Глумовим, — і лягла в основу документальної картини.
Фільм показує, як ветерани, пройшовши крізь фронт і травми, знаходять у творчості шлях до відновлення — особистого і суспільного. Це історія не лише про біль, а й про силу, підтримку та спільність.
Показ фільму "Точка зцілення", фото: доступні джерела
“Точка зцілення” — це не просто кіно. Це жива історія, у якій мистецтво стає ліками від війни”, — зазначила під час показу режисерка Катерина Стрельченко.
Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду та Work.ua.
Попри вибухи вночі, зал був майже повний. Це стало ще одним свідченням: українці не втрачають здатності підтримувати одне одного і знаходити світло навіть у темні часи.
