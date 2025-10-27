Попри ніч обстрілів: у Києві відбувся показ документального фільму “Точка зцілення”

22 жовтня в Будинку кіно, попри ніч обстрілів, кияни прийшли на показ документального фільму Катерини Стрельченко «Точка зцілення» — стрічки про ветерана, актора та режисера Ігоря Кирильчатенка, який пройшов війну, поранення і депресію, але знайшов силу жити далі через мистецтво.

Герой фільму — дніпрянин Ігор Кирильчатенко, доброволець із позивним Артист, який ще 2014 року став на захист України від російської агресії. Після фронту він повернувся з важким пораненням і відчуттям, що війна поставила крапку на його творчому шляху. Проте згодом заснував незалежний Патріотичний театр “Арт-фронт”, який став місцем внутрішньої трансформації та пошуку нових сенсів для ветеранів.

Показ фільму "Точка зцілення", фото: доступні джерела

Саме робота над однією з театральних постановок — виставою «Гучна тиша війни», створеною спільно з режисером Олександром Глумовим, — і лягла в основу документальної картини.

Фільм показує, як ветерани, пройшовши крізь фронт і травми, знаходять у творчості шлях до відновлення — особистого і суспільного. Це історія не лише про біль, а й про силу, підтримку та спільність.

Показ фільму "Точка зцілення", фото: доступні джерела

“Точка зцілення” — це не просто кіно. Це жива історія, у якій мистецтво стає ліками від війни”, — зазначила під час показу режисерка Катерина Стрельченко.

Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду та Work.ua.

Попри вибухи вночі, зал був майже повний. Це стало ще одним свідченням: українці не втрачають здатності підтримувати одне одного і знаходити світло навіть у темні часи.

