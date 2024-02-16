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Працівники Полтавського ГЗК звернулися до Верховного Суду України через ризик зупинки підприємства 

16 лютого, 2024 п'ятниця
18:05
Полтавщина

Працівники Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до Групи Ferrexpo, звернулися до Верховного Суду з проханням забезпечити правосуддя та припинити спроби зупинити підприємство

Про це повідомляють Українські новини.

Проблема виникла після ухвалення Східним апеляційним господарським судом (м. Харків) рішення про повторне стягнення з Полтавського ГЗК 4,7 мільярда гривень вже погашеного боргу.

У тексті звернення зазначається, що Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат є одним із найбільших українських виробників продукції на експорт, забезпечує стабільні надходження валютної виручки в Україну та входить до найбільших платників податків країни. Таким чином, робота підприємства напряму впливає на формування військового бюджету та здатність країни оборонятись у війні, забезпечувати захисників зарплатами та соціальними виплатами, та купувати для армії зброю, ліки, інші необхідні речі.

Працівники підкреслюють, що вказана сума є надзвичайно великою для будь-якого підприємства в Україні та  світі, а її стягнення її з Полтавського ГЗК здатне призвести до зупинки підприємства з усіма катастрофічними наслідками не лише для тисяч працівників та підрядників, а й для всієї країни.

Трудовий колектив зазначає, що борг, який зараз намагаються стягнути з Полтавського ГЗК, був погашений майже 10 років тому. Є відповідні судові рішення, які підтверджують факт списання цих коштів з підприємства для оплати цього боргу. Правомірність списання підтверджено Верховним Судом в червні 2022 року. Фактично, зараз з Полтавського ГЗК намагаються стягнути повторно ці самі кошти, які були списані в 2015 році. Головною причиною цього є те, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у сумнівний спосіб продав вже відсутні на той час борги іншій компанії за менш ніж 1% від суми неіснуючої заборгованості. Ця фірма і намагається стягнути списаний борг повторно.

“Ми наголошуємо на незаконності та корупційній складовій у цій справі. У Східному апеляційному господарському суді м.Харкова вона перерозподілялася на колегію суддів 4 рази. Поки, судячи з усього, не потрапила на трійку зручних шахраям суддів. Тут мали місце і несподівані відпустки, і термінові лікарняні, допоки система не призначила колегію суддів у складі головуючого Россолова В.В. та суддів Тихого П.В. та Терещенко О.І. Дивним чином Тихий П.В. є головою названого суду у м.Харків. До того ж ця трійка була призначена буквально за годину до початку судового засідання. Дивно, як судді могли вивчити матеріали справи у понад 4 тисячі сторінок за такий короткий проміжок часу. Чи могли вони неупереджено вникнути в суть питання та прийняти справедливе рішення, маючи менше 1 секунди на кожну сторінку багатотомної справи?“ - зазначила Наталія Гончар, заступниця голови первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПрАТ “Полтавський ГЗК”. 

У профспілці Полтавського ГЗК наголосили, що таке незаконне рішення суду наносить непоправну шкоду підприємству, позбавляє людей можливості працювати та отримувати заробітну плату, а державу - податки.

“Те, що наразі відбувається із Полтавським ГЗК компанії Ferrexpo - це тиск на український та іноземний бізнес. У цей надскладний для України час увесь наш трудовий колектив ставлять під загрозу неотримання заробітних плат, відбирають в нас можливість працювати на користь економіки держави під час війни, донатити на потреби ЗСУ, утримувати наші родини та підтримувати незахищені верстви населення. Наше підприємство позбавляють можливості сплачувати податки до бюджетів усіх рівнів (у 2023 році їх сплачено на понад 1 млрд гривень) та приносити в Україну валютну виручку. Полтавський ГЗК - це містоутворююче підприємство в Горішніх Плавнях із понад 50 тисяч мешканців, прямо забезпечує робочими місцями понад 7 тисяч осіб і опосередковано ще понад 25 тисяч. Ми закликаємо Верховний Суд зупинити до розгляду справи по суті і в подальшому під час розгляду скасувати ганебне та неправомірне рішення Східного апеляційного господарського суду,  оскільки повторне стягнення неіснуючого вже боргу на користь шахраїв ставить під питання подальше функціонування підприємства і може призвести до банкрутства Полтавського ГЗК компанії Ferrexpo“, - додала Наталія Гончар.

Полтавський ГЗК раніше вже звернувся до Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, НАБУ, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, бізнес омбудсмена, антикорупційних громадських організацій, посольств країн G7 в Україні, Представництва ЄС в Україні, Європейської бізнес асоціації та ЗМІ. А також повідомляв, що якщо підприємство та материнська компанія Ferrexpo plc не знайдуть правосуддя в Україні, то іноземні інвестори звертатимуться до міжнародних судових та арбітражних інстанцій відповідно до угод про взаємний захист іноземних інвестицій з Великобританією та Швейцарією.

Теги:
Економіка
Ferrexpo
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