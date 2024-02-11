Править уже 20 років: ЦВК Азербайджану дала Алієву 92% на виборах президента
У неділю, 11 лютого 2024 року, азербайджанська Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати позачергових виборів президента країни
Переможцем оголошено чинного главу держави Ільхама Алієва, передає 1news.az.
За нього нібито віддали свої голоси 92,12% (понад 4 мільйони 567 тисяч) виборців.
Явка виборців становила 76,43%.
Голосування проходило 7 лютого. Конкуренцію Алієву складали ще 6 кандидатів, однак, як стверджують незалежні політологи, жоден із них не представляв реальної опозиції.
Вперше в історії Азербайджану до голосування долучилися жителі Нагірного Карабаху.
Клан Алієвих
Ільхам Алієв безперервно керує Азербайджаном останні 20 років.
Відповідно до зміненої Конституції термін президентських повноважень в Азербайджані тепер становить 7 років.
Дружина президента Мехрібан Алієва посідає посаду віцепрезидента.
Перед тим, у 1969-1982 та 1993-2003 роках країною правив його батько Гейдар Алієв.
Член Компартії Алієв-старший 1967 року очолив КДБ Азербайджанської РСР, а 1969 року став першим секретарем ЦК Компартії Азербайджану. Потім працював у Москві - на керівних посадах у ЦК і Раді Міністрів, після чого повернувся до Баку й обрався президентом.
Політична опозиція та вільні медіа в країні практично відсутні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе