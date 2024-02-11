Править уже 20 років: ЦВК Азербайджану дала Алієву 92% на виборах президента

Переможцем оголошено чинного главу держави Ільхама Алієва, передає 1news.az.

За нього нібито віддали свої голоси 92,12% (понад 4 мільйони 567 тисяч) виборців.

Явка виборців становила 76,43%.

Голосування проходило 7 лютого. Конкуренцію Алієву складали ще 6 кандидатів, однак, як стверджують незалежні політологи, жоден із них не представляв реальної опозиції.

Вперше в історії Азербайджану до голосування долучилися жителі Нагірного Карабаху.

Клан Алієвих

Ільхам Алієв безперервно керує Азербайджаном останні 20 років.

Відповідно до зміненої Конституції термін президентських повноважень в Азербайджані тепер становить 7 років.

Дружина президента Мехрібан Алієва посідає посаду віцепрезидента.

Перед тим, у 1969-1982 та 1993-2003 роках країною правив його батько Гейдар Алієв.

Член Компартії Алієв-старший 1967 року очолив КДБ Азербайджанської РСР, а 1969 року став першим секретарем ЦК Компартії Азербайджану. Потім працював у Москві - на керівних посадах у ЦК і Раді Міністрів, після чого повернувся до Баку й обрався президентом.

Політична опозиція та вільні медіа в країні практично відсутні.