На 20-річння свого правління Алієв підняв прапор Азербайджану в колишній столиці вже не існуючої "Нагірно-Карабаської Республіки"

Про це пише АЗЕРТАДЖ.

Зазначаться, що Алієв підняв прапор та виступив з промовою у місті Ханкенді, столиці Нагірного Карабаху, вірменська назва якого – Степанакерт. Алієв також відвідав ще низку населених пунктів Нагірного Карабаху.

Також повідомляється, що сьогодні минуло 20 років з моменту обрання Ільхама Алієва президентом Азербайджану - він ступив на посаду у 2003.

Фото: Сайт президента азербайджану

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

30 вересня Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху.

1 жовтня, місія Організації Об'єднаних Націй вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.

5 жовтня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.