На 20-річння свого правління Алієв підняв прапор Азербайджану в колишній столиці вже не існуючої "Нагірно-Карабаської Республіки"
У неділю, 15 жовтня, Ільхам Алієв на 20 річницю свого президенства підняв прапор Азербайджану в столиці Нагірного Карабаху
Про це пише АЗЕРТАДЖ.
Зазначаться, що Алієв підняв прапор та виступив з промовою у місті Ханкенді, столиці Нагірного Карабаху, вірменська назва якого – Степанакерт. Алієв також відвідав ще низку населених пунктів Нагірного Карабаху.
Також повідомляється, що сьогодні минуло 20 років з моменту обрання Ільхама Алієва президентом Азербайджану - він ступив на посаду у 2003.
Фото: Сайт президента азербайджану
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".
20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.
22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.
Президент Франції Емманюель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні
25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори.
Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.
30 вересня Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху.
1 жовтня, місія Організації Об'єднаних Націй вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.
5 жовтня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.
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