Проросійські чеські ЗМІ поширюють російські фейки про ракетний обстріл Охматдиту

Після ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня прокремлівські ЗМІ в Чехії активно поширювали дезінформацію про атаку. Упереджені репортажі намагалися маніпулювати трагічною подією, що призвела до значних жертв і руйнувань, з метою просування російських наративів у Європі та перекладання провини з російських сил на українські війська.

Двоє людей загинули під час російського ракетного удару, який завдав серйозних пошкоджень дитячій лікарні "Охматдит" — найбільшій дитячій медичній установі України, відомій лікуванням раку та трансплантацією органів.

Спочатку Росія заперечувала завдання удару по лікарні, стверджуючи, що в неї влучили уламки української ракети ППО. Згодом з'явилися різні фальшиві повідомлення, зокрема про те, що українські війська розмістилися в лікарні, використовуючи дітей як щит, та навіть про те, що це була спланована операція президента України Зеленського з метою отримання більшого фінансування від західних країн.

Чеські прокремлівські ЗМІ підхопили ці твердження, поширивши їх на внутрішню аудиторію.

"Неприємно це говорити, але..."

Фото: скриншот з сайту Pokec24

Так чеське видання Pokec24 розпочало свою статтю:

"Неприємно про це говорити, але... Київ вдався до чергової провокації, заявивши, що російські збройні сили атакували дитячу лікарню. Однак удар завдала українська сторона ракетою ППО. Оглядачі вважають, що після атаки на лікарню "багато людей опиняться в підвалах СБУ".

Далі в заяві йдеться: "На відеозаписах з місця події видно, що будівля була пошкоджена ракетою ППО Збройних сил України". Жодних відеозаписів чи інших доказів на підтримку свого твердження видання не надало.

Натомість Pokec24 процитувало автора Telegram-каналу "Сталінський пролив", проросійського військового блогера, та X OSINT-акаунт AMK Mapping, який, згідно з твердженням авторів статті, "на боці Зеленського".

Фото: скриншот з сайту Pokec24

Однак, незважаючи на те, що акаунт заявляє про свою проукраїнськість, його біографія в Х (Twitter) свідчить про критичне ставлення до Зеленського. Крім того, того ж дня акаунт опублікував серію твітів з вибаченнями та спростуванням, визнаючи докази того, що Росія несе відповідальність за удар ракетою Х-101. Видання не спромоглося виправити свої початкові заяви і замість цього маніпулювало наративом, щоб створити враження, ніби навіть проукраїнські джерела підтримують їхні неправдиві твердження.

Далі видання цитує прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, який заявив, що атака є "єзуїтською піар-акцією на крові", організованою Україною "для створення фону для участі Володимира Зеленського в саміті НАТО". Pokec24 також наводить слова Марії Захарової, речниці міністерства закордонних справ Росії, яка заявила, що це ракета з норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS спричинила пошкодження київської дитячої лікарні "Охматдит". Захарова стверджувала, що ракета з української системи ППО збилася з курсу і влучила в лікарню, і це твердження "підтверджується кількома свідками".

"Українські збройні сили самі прикриваються цивільними об'єктами і навіть цивільними особами", - стверджує видання, забуваючи при цьому надати будь-які докази, що підтверджують звинувачення у воєнних злочинах.

Тим часом незалежна група розслідувачів Bellingcat провела детальний аналіз, який розвінчує ці неправдиві твердження. Їхній звіт містить порівняння скриншотів і фотографій, а також фотографії залишків ракет, знайдених на місці атаки. Інші фактчекери, OSINT-аналітики, такі як GeoConfirmed, та офіційні розслідування підтвердили, що саме російська ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню.

Чеське ЗМІ поширює російську пропаганду, будуючи свою статтю так, щоб поставити під сумнів дії України, і вибірково цитуючи джерела, які підтримують проросійський наратив. Стаття починається з провокаційної заяви, а потім стверджує, що українські сили, а не російські, атакували дитячу лікарню, посилаючись на сумнівні джерела, такі як проросійські блогери та офіційні особи Кремля. Вона не спростовує дезінформацію і маніпулює наративом, щоб створити враження, ніби навіть проукраїнські джерела підтримують її твердження. Ігноруючи достовірні докази та міжнародні джерела, видання сприяє поширенню фейків, що відповідають російським інтересам.

"Зеленський ховає українські війська за дитячою лікарнею"

Фото: скриншот з сайту Nova Republika

Інше чеське ЗМІ, Nova Republika, починає з критики України за запит на участь у засіданні Ради Безпеки, протиставляючи його "нормальним" офіційним листам від європейських країн. Це зображує Україну як деструктивну силу, а Росію - як розсудливого захисника протоколів ООН, попри сумнівні дії самої Росії.

Далі стаття переходить до просування теорій змов щодо мотивів Заходу в підтримці України.

"Київський режим і його обрані пропагандисти вже півдня кричать, що це цілеспрямоване знищення України та її цивільного населення... Росією, звісно. Однак, коли з'являється відео, на якому видно, як ракета ППО НАТО влучає в лікарню, наратив кардинально змінюється. Фокус різко зміщується від "російської ракети", а попередні заяви переписуються. Хоча в певних моментах вони вірні - це справді цілеспрямоване знищення України - Україну знищують за допомогою київської хунти та різних політичних маріонеток. Все це служить інтересам глобальних ляльководів, які розцінюють знищення слов'янських народів своїм успіхом і приводом для святкування".

Видання не підкріплює свої твердження посиланнями на статті, які, як воно стверджує, змінили їхню позицію. Також бракує доказів, що підтверджують твердження про те, що західні "ляльководи" активно домагаються краху слов'янських народів.

Такий же підхід поширюється і на наступні твердження:

У статті перераховуються численні дати і місця, де українські сили нібито обстрілювали лікарні і пологові будинки в Донецьку і Луганську, наголошується на жертвах серед цивільного населення, спричинених українською артилерією і авіаударами.

Вона також повторює попередню публікацію чеського видання, згадану вище, в якій висвітлювалися заяви Міністерства оборони Росії та "військових аналітиків" про те, що українська протиповітряна оборона, а не російські ракети, завдали шкоди цивільній інфраструктурі в Києві.

Як і в попередній статті, видання значною мірою покладається на заяви російських офіційних осіб і фейкових аналітиків для підтримки своїх тверджень, відкидаючи або применшуючи протилежні докази, такі як відеозаписи падіння ракет або міжнародні розслідування, що вказують на відповідальність Росії.

Крім того, обидва ЗМІ використовують російську пропагандистську термінологію, називаючи Україну та її владу "київською хунтою", "київським режимом", "землею Зеленського" тощо.

Вибіркове використання джерел підкріплює наратив статті, ігноруючи докази з незалежних джерел або свідчення очевидців, які суперечать російським заявам, не надаючи жодних доказів для обґрунтування своїх власних. Стаття намагається прирівняти дії України до навмисних російських атак на цивільну інфраструктуру, мінімізуючи або виправдовуючи російські військові дії та порушення Росією гуманітарного права.

Розвінчання фейкової інформації стає дедалі складнішим завданням в епоху постправди, оскільки багато фальсифікацій розраховані на емоційну реакцію, а не на реальні факти. Таке емоційне апелювання часто глибше резонує з аудиторією, роблячи її менш прискіпливою до достовірності інформації.

Ці гравці вміло експлуатують цю вразливість. Вони створюють і поширюють сфабриковані історії, покликані викликати сильні емоційні реакції, такі як страх, гнів або солідарність. Ці історії часто посилюють наявні упередження або розпалюють розкол серед цільових груп населення, ще більше розмиваючи межу між фактами та вигадками.