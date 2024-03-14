Рейд російських добровольців: в розвідці заявили, що Кремль використовує людей як "живий щит"
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що російська влада не дозволяє евакуюватись жителям Білгородської та Курської областей та використовує їх як "живий щит"
Про це він заявив в ефірі телемарафону
"Влада (РФ – ред.) намагається використовувати вчергове мирних мешканців, своїх же співгромадян, як "живий щит" для того, щоб захищати російський терористичний режим",- сказав Юсов.
Він додав, низка перехоплень як між силовиками, так і місцевим населенням свідчить, що транспортні вузли оточені, стоять блокпости.
Юсов наголосив, що влада погрожує людям як штрафними санкціями, так і звільненням з роботи.
- Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" спершу повідомив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області, а згодом уточнив, що бої за селище тривають.
- Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися.
- 14 березня Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон звернулися до губернаторів Курщини та Білгородщини із закликом оголосити евакуацію мирних жителів.
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