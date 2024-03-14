Рейд російських добровольців: в розвідці заявили, що Кремль використовує людей як "живий щит"

Про це він заявив в ефірі телемарафону

"Влада (РФ – ред.) намагається використовувати вчергове мирних мешканців, своїх же співгромадян, як "живий щит" для того, щоб захищати російський терористичний режим",- сказав Юсов.

Він додав, низка перехоплень як між силовиками, так і місцевим населенням свідчить, що транспортні вузли оточені, стоять блокпости.

Юсов наголосив, що влада погрожує людям як штрафними санкціями, так і звільненням з роботи.