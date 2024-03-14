"Є 1,5 години": РДК знову закликав жителів Білгородщини та Курщини евакуюватися

Про це пише РДК.

За його словами, російське керівництво не вжило жодних заходів для захисту або евакуації мирного населення, а обстріли міст і сіл України тривають, як і раніше.

"Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся!" - сказав Нікітін та додав, що РДК відкриє вогонь по військових цілях Білгородщини та Курщини протягом 1,5 годин після цього звернення.