"Є 1,5 години": РДК знову закликав жителів Білгородщини та Курщини евакуюватися
Засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін звернувся до жителів Білгородської та Курської областей із закликом евакуюватися у найближчі 1,5 години
Про це пише РДК.
За його словами, російське керівництво не вжило жодних заходів для захисту або евакуації мирного населення, а обстріли міст і сіл України тривають, як і раніше.
"Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся!" - сказав Нікітін та додав, що РДК відкриє вогонь по військових цілях Білгородщини та Курщини протягом 1,5 годин після цього звернення.
- Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ, а "Свобода Росії" спершу повідомив, що взяв під контроль селище Тьоткіне Курської області, а згодом уточнив, що бої за селище тривають.
- Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися.
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