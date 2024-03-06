РФ на ТОТ Луганщини "віддає" колаборантам квартири українців, які виїхали з окупації, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни розселяють своїх посіпак у квартири українців", - зазначають у ЦНС.

Відомо, що 23 сім’ї колаборантів у Лисичанську отримали нові помешкання, оскільки їхні квартири "зруйнували ЗСУ у 2022 році". Їх загарбники заселили в житла українців, які покинули території через російську окупацію.

"Росіяни опломбовують квартири тих, хто виїхав, якщо виявляють їх порожніми. Потім вони оголошуються безгосподарчими й "націоналізують", і надалі їх видають родинам колаборантів", - додали в повідомленні.