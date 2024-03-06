РФ на ТОТ Луганщини "віддає" колаборантам квартири українців, які виїхали з окупації, - Спротив
Росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганщини заселяють у квартири українців, які виїхали з окупації, колаборантів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни розселяють своїх посіпак у квартири українців", - зазначають у ЦНС.
Відомо, що 23 сім’ї колаборантів у Лисичанську отримали нові помешкання, оскільки їхні квартири "зруйнували ЗСУ у 2022 році". Їх загарбники заселили в житла українців, які покинули території через російську окупацію.
"Росіяни опломбовують квартири тих, хто виїхав, якщо виявляють їх порожніми. Потім вони оголошуються безгосподарчими й "націоналізують", і надалі їх видають родинам колаборантів", - додали в повідомленні.
- 4 березня стало відомо, що російські загарбники у свої адміністрації на тимчасово окупованих територіях України беруть на роботу ветеранів "СВО" через кадровий дефіцит.
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