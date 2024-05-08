РФ просувається на Донеччині та Запоріжжі: ISW оцінив ситуацію на фронті
Російська окупаційна армія не полишає спроб захопити території в Донецькій та Запорізькій області. Ворог продовжує штурмувати Часів Яр
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що 7 квітня російські окупанти здійснили наземні атаки поблизу Богданівки, Нового мікрорайону, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.
Водночас ворог нещодавно просунувся на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що РФ має успіхи вздовж залізничної лінії на захід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).
Натомість пропагандисти стверджували, що окупанти також просувалися на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Очеретиного і до південної околиці населеного пункту. Інший російський мілблогер каже, що РФ просунулася на 1,5 км углиб до бурелому вздовж лінії Новобахмутівка-Бердичі. Однак ISW не знайшов підтвердження цих російських заяв.
Крім цього, окупанти нещодавно підтвердили наступ у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 травня, показують, що ворог просунувся вулицею Скидною до нових позицій у південно-східному Роботиному. Один мілблогер стверджував, що російські війська також мають успіхи в північно-західній частині Роботине, хоча ISW ще не спостерігав візуального підтвердження того, що російські війська діють у цьому районі.
- 7 травня військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що наразі ворог закладає підґрунтя для атак на східному фронті.
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