Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Росія та Індія розпочали спільні військові навчання

Росія та Індія розпочали спільні військові навчання

Вікторія Литвин
8 жовтня, 2025 середа
11:38
Світ військові навчання Індії та РФ

Військові навчання "Індра 2025" відбуваються у північно-західному індійському штаті Раджастан та триватимуть до 15 жовтня

Зміст

Про це пише Reuters.

За інформацією міноборони Росії, вони спрямовані на вдосконалення контртерористичних операцій.

Російсько-індійські навчання "Індра 2025" проходять на полігоні Махаджан у Раджастані та триватимуть до 15 жовтня.

"Головна мета навчань — відточування злагодженості підрозділів обох країн у боротьбі з тероризмом, включаючи вдосконалення тактики контртерористичних операцій. Особлива увага буде приділена підвищенню оперативної сумісності підрозділів та обміну передовим досвідом у контексті сучасної війни", - заявили у міноборони РФ.

Теги:
Новини
Росія
Індія
російська армія
Військові новини
Читайте також:
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
Навчання "Захід-2025" у Білорусі дали підстави Путіну готуватися до агресії проти країн Європи, - Безсмертний
Київ
+12.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.88
    Продаж 48.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
8 жовтня
12:37
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн заявила, що РФ веде "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи"
12:01
OPINION
Єдиний шлях до миру – це перемога України. Російську загрозу необхідно ліквідувати назавжди
11:48
Пожежа на нафтобазі в Феодосії після влучання БПЛА вирує третій день, окупаційна влада мовчить, люди виїжджають
11:48
Оновлено
Атака РФ уночі 8 жовтня: на Чернігівщині влучання в енергообʼєкт, на Дніпровщині є поранені
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Ми втратили двох побратимів, знищили 50 окупантів й 8 взяли у полон": капітан 141-ї ОМБр Юрій "Beard" про штурм Січневого на Дніпровщині
10:50
Аналітика
супутникова розвідка
Україна в битві розвідок: все більше залежить від космосу
10:43
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через обстріли без світла залишаються споживачі в кількох областях: ситуація в енергосистемі 8 жовтня
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Над секретними заводами, де випускають ракети для України, "гудуть дрони", а ЄС надає перевагу міжусобицям, а не протистоянню Росії. Акценти світових ЗМІ 8 жовтня
10:20
шахед
Сили ППО вночі знешкодили 154 зі 183 ворожих БПЛА
10:02
OPINION
Китай нав'язує Росії дуже "особливі" умови співпраці
09:56
коронавірус
Японські вчені виявили біологічну причину тривалого "затуманення" мозку при COVID-19
09:51
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро
09:43
Ексклюзив
Куба
"Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ
09:27
ГУР оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених Росією
08:44
Ексклюзив
Херсон
"Була розлючена, що лише на 5 місці": депутатка Херсонської міськради Погомій розповіла, що РФ складає список найбільших ворогів у місті
08:43
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 200 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку
08:43
Ціна на золото на тлі геополітичної невизначеності досягнула рекордної позначки - $4 тис. за унцію
08:12
крилата ракета "Tomahawk"
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
08:08
Огляд
іграшковий динозавр
Можуть викликати отруєння важкими металами і навіть провокувати рак: які небезпечні дитячі іграшки вилучили з обігу в Україні
08:02
OPINION
Василь Пехньо
Війна дрейфує в тил
07:57
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
За добу росіяни втратили 1010 окупантів, 26 артсистем і 75 одиниць автотехніки
07:42
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Трейдери вимагають від індійських держкомпаній платити за нафту з РФ в китайських юанях, - Reuters
07:31
Огляд
"Чемпіон чемпіонів": 154 роки тому народився черкащанин Іван Піддубний, чию славу росіяни намагаються привласнити
06:57
Кількість скарг про порушення мовного закону від початку року зросла на чверть
06:26
"Польські найманці використовують наркотики, щоб не спати й не їсти до двох тижнів": ЦПД спростував фейк росіян
06:04
На кортеж президента Еквадору скоїли напад. Міністерка енергетики назвала це замахом на вбивство, 5 людей затримали
05:30
Міжнародні резерви України у вересні зросли майже на $500 млн і досягли рівня $46,52 млрд
00:56
нафта
Росія збільшила експорт сирої нафти через атаки українських БПЛА на НПЗ, - Bloomberg
00:25
Оновлено
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна U20 поступилася Іспанії та вилетіла у 1/8 фіналу ЧС-2025
2025, вiвторок
7 жовтня
23:43
Казино
Мінцифри, БЕБ і PlayCity підписали меморандум про співпрацю для боротьби з нелегальним гральним бізнесом
23:03
Естонія
В Естонії агента ФСБ засудили до майже 5 років увʼязнення за шпигунство на користь РФ
22:36
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
22:31
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Є сумніви, що вони були угорські": генерал-майор СБУ Ягун про БПЛА, які залетіли на Закарпаття з боку Угорщини
21:44
Дональд Туск
"Проблема "Північного потоку-2" в тому, що його побудували": Туск заявив, що Польща не зацікавлена в екстрадиції підозрюваного у підриві
21:39
Ексклюзив
дрон
Дронові атаки на Європу мають ефект вакцини, - політолог Таран
21:30
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Вибори в Україні можна буде провести через 3-4 роки після припинення вогню або угоди про мир, - Безсмертний
21:10
Ексклюзив
На фото: Олександр Хара
Допомога від США завела Україну у війну на виснаження, - дипломат Хара
21:01
Володимир Зеленський
Підвищень ціни газу цієї зими не буде, - Зеленський
20:45
нафта
Білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину до РФ, - Reuters
20:12
Ексклюзив
енергетика
В певних областях не докладають зусиль для захисту енергооб'єктів, - експерт Харченко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV