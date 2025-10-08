Росія та Індія розпочали спільні військові навчання

Про це пише Reuters.

За інформацією міноборони Росії, вони спрямовані на вдосконалення контртерористичних операцій.



Російсько-індійські навчання "Індра 2025" проходять на полігоні Махаджан у Раджастані та триватимуть до 15 жовтня.

"Головна мета навчань — відточування злагодженості підрозділів обох країн у боротьбі з тероризмом, включаючи вдосконалення тактики контртерористичних операцій. Особлива увага буде приділена підвищенню оперативної сумісності підрозділів та обміну передовим досвідом у контексті сучасної війни", - заявили у міноборони РФ.