Росіяни запустили "шахеди" на Одещину. В області працює ППО і чутно вибухи
У ніч на 5 березня ворог запустив ударні безпілотники з Чорного моря у напрямку Одещини. Працює українська ППО і лунають вибухи
Про запуск "шахедів" повідомляє повідомляють ПС ЗСУ.
"Групи ударних ворожих БПЛА з Чорного моря на півночі Одеси, рухаються у західному напрямку", - йдеться у повідомленні о 23:36. Через декілька хвилин виявлено ще дві групи "шахедів", які рухаються у тому ж напрямку.
О 23:51 Сили оборони півдня України повідомили про роботу ППО на Одещині.
О 00:13 військові зафіксували ворожі БПЛА у Біляївському районі Одеської області, які рухалися курсом на захід.
О 00:27 у ПС ЗСУ повідомили про ще декілька груп ударних ворожих БПЛА з Чорного моря у напрямку Одеси.
Після опівночі "Суспільне" повідомляє про звуки вибухів у Одесі.
В області оголошено повітряну тривогу.
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