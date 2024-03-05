Росіяни запустили "шахеди" на Одещину. В області працює ППО і чутно вибухи

Про запуск "шахедів" повідомляє повідомляють ПС ЗСУ.

"Групи ударних ворожих БПЛА з Чорного моря на півночі Одеси, рухаються у західному напрямку", - йдеться у повідомленні о 23:36. Через декілька хвилин виявлено ще дві групи "шахедів", які рухаються у тому ж напрямку.

О 23:51 Сили оборони півдня України повідомили про роботу ППО на Одещині.

О 00:13 військові зафіксували ворожі БПЛА у Біляївському районі Одеської області, які рухалися курсом на захід.

О 00:27 у ПС ЗСУ повідомили про ще декілька груп ударних ворожих БПЛА з Чорного моря у напрямку Одеси.

Після опівночі "Суспільне" повідомляє про звуки вибухів у Одесі.

В області оголошено повітряну тривогу.