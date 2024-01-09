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Цікаві та смачні рецепти салатів із кабачків
Салати з кабачків - смачна та поживна страва. Такі салати чудово підходять до корисної та смачної вечері
Салат із кабачків з тунцем та квасолею
Інгредієнти:
- тунець консервований (у власному соку) - 50 г
- квасоля біла (сира) - 50 г
- помідори - 100 г
- цибуля ріпчаста - 40 г
- йогурт - 2 чайн.л.
- кабачки - 100 г
- перець чорний мелений - на смак
- оцет 1 стол. л.
Рецепт приготування:
- квасолю попередньо відварити
- цибулю порізати
- замаринувати у слабкому розчині оцту (одна столова ложка оцту, 1 столова ложка гарячої води), на пів години
- кабачок / цукіні нарізати шматочками
- трохи обсмажити на сковорідці без олії, остудити та нарізати на кубики
- помідори нарізати
- змішати всі інгредієнти
- заправити йогуртом, перцем та соком від тунця.
Салат з кабачків по-корейськи
Інгредієнти:
- перець червоний мелений - 2 чайн.л.
- перець чорний мелений - на смак
- оцет - 2 чайн.л.
- сіль - на смак
- цукор - 1 чайн.л.
- соєвий соус - 1 стол. л.
- кунжут (насіння) - 2 чайн. л.
- кунжутну олію - 1 стол. л.
- олія соняшникова - 2 чайн. л
- морква - 3 шт.
- болгарський перець (червоний) -0.5 шт.
- кабачки (молоді або цукіні) - 4 шт.
- цибуля ріпчаста 1 шт.
- часник - 4 зубч.
Покрокове приготування:
- кабачки чи цукіні нарізаємо тонкими кружальцями та трохи підсолюємо
- залишаємо під пресом приблизно на дві години
- поки кабачки перебувають під пресом, дрібно шаткуємо моркву і теж підсолюємо
- соломкою нарізаємо солодкий перець
- нарізану тонкими півкільцями цибулю пасеруємо на олії
- коли кабачки підійдуть, потрібно злити сік
- додати до них цибулю, перець, моркву, червоний перець, чорний перець і дрібно порубаний часник, а також кунжутне масло, насіння кунжуту, цукор, соєвий соус
- всі інгредієнти ретельно перемішуємо
- додаємо оцтову кислоту
- знову змішуємо
- прибираємо в холодильник на годину, щоб настоявся.
Теплий салат з грудкою і кабачком або цукіні
Інгредієнти:
- курячі грудки - 300 г
- цукіні - 600 г
- часник - 15 г
- лимонний сік - 5 мл
- олія (для смаження) - 60 мл
- сіль - на смак
- перець чорний мелений - на смак
Спосіб приготування:
- курку помийте
- обсушіть
- поріжте шматочками середньої величини
- цукіні (в ідеалі – молоді плоди) вимийте
- розріжте навпіл уздовж
- потім кожну половинку поріжте пластинками
- куряче м'ясо обсмажте на олії до готовності
- цукіні обсмажте до золотистості з кожного боку
- часник очистіть
- пропустіть через прес
- курку викладіть до цукіні
- додайте часникову кашку, а також сіль та перець на смак
- збризніть салат лимонним соком
- перемішайте
- накрийте кришкою, і нехай страва постоїть у гарячій сковороді 15 хв.
Смачного!
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