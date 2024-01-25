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Італійський салат "Капрезе". Класичний рецепт приготування
Салат Капрезе – улюблена страва італійців, які є прихильниками правильного харчування та здорового способу життя. Салат готується за лічені хвилини, поєднуючи в собі корисні продукти
Інгредієнти для салату Капрезе:
- помідор - 3 шт.
- сир Моцарелла - 360 г
- листя базиліка - за смаком
- оливкова олія - за смаком
- сіль і свіжомелений чорний перець - за смаком
- бальзамічний оцет - 100 г
Покроковий рецепт приготування салату капрезе:
- у маленькій каструлі довести бальзамічний оцет до кипіння на повільному вогні
- варити від 10 до 20 хвилин, поки бальзамічний оцет не загусне
- зняти з вогню, вилити в миску або графінчик та дати охолонути
- нарізати помідор та сир Моцарелла на скибочки середнього розміру приготувати блюдо для салату
- викласти скибочки помідора та сиру Моцарелла на блюдо, щоб вони перекривали один одного
- викласти листя базиліка між скибочками
- збризкати оливковою олією зверху кожну скибочку
- виконати те ж саме з бальзамічним оцтом
- бальзамічний оцет зберігайте у холодильнику для подальшого використання наприкінці - посипати салат сіллю та приправити чорним перцем
- подавати салат на обід із скибочками хрусткого хліба або на вечерю з яловичиною.
Смачного!
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