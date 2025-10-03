СБУ має докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення РФ
Служба безпеки України зібрала докази що підозрюваний у вбивстві нардепа Андрія Парубія діяв на замовлення російських спецслужб
Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.
"Слідчі Служби безпеки зібрали беззаперечні докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія", - йдеться у повідомленні.
Як встановило слідство, львів’янина понад рік тому завербували представники російських спецслужб, після чого він почав виконувати поставлені завдання й передавати звіти своїм кураторам.
Зазначається, що спершу він здійснював спостереження за розташуванням Сил оборони та передавав цю інформацію російській стороні, а також намагався з’ясувати час і маршрути руху залізничних ешелонів із паливом.
Читайте також: На місці вбивства Андрія Парубія у Львові встановлять меморіальну таблицю
"Після перевірки готовності агента до виконання "складнішого" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину. Щоб виконати "замовлення" держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата", - підкреслили в СБУ.
За інформацією слідства, кілер планував утечу за кордон після виконання замовного вбивства. Спробі фігуранта нелегально перетнути український кордон завадили правоохоронці - його затримали на Хмельниччині.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою, і йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
Читайте також: Розслідування вбивства Андрія Парубія: що на цей час виявило слідство
Раніше це вбивство було кваліфіковано за ст. 112 ККУ (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).
Що відомо про вбивство Андрія Парубія
30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.
Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.
Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.
Галицький райсуд Львова у вівторок, 2 вересня, відправив Михайла Сцельнікова під варту на 60 днів без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.
До Дня захисників і захисниць України, 1 жовтня, президент присвоїв Андрію Парубію звання Героя України.
