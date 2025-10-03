СБУ має докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення РФ

Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.

"Слідчі Служби безпеки зібрали беззаперечні докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія", - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, львів’янина понад рік тому завербували представники російських спецслужб, після чого він почав виконувати поставлені завдання й передавати звіти своїм кураторам.

Зазначається, що спершу він здійснював спостереження за розташуванням Сил оборони та передавав цю інформацію російській стороні, а також намагався з’ясувати час і маршрути руху залізничних ешелонів із паливом.

"Після перевірки готовності агента до виконання "складнішого" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину. Щоб виконати "замовлення" держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата", - підкреслили в СБУ.

За інформацією слідства, кілер планував утечу за кордон після виконання замовного вбивства. Спробі фігуранта нелегально перетнути український кордон завадили правоохоронці - його затримали на Хмельниччині.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою, і йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Раніше це вбивство було кваліфіковано за ст. 112 ККУ (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.

Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.

Галицький райсуд Львова у вівторок, 2 вересня, відправив Михайла Сцельнікова під варту на 60 днів без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

До Дня захисників і захисниць України, 1 жовтня, президент присвоїв Андрію Парубію звання Героя України.