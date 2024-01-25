Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Як вдома приготувати шашлики в духовці
Інфографіка

Як вдома приготувати шашлики в духовці

25 січня, 2024 четвер
15:10
рецепти шашлик

Як приготувати шашлик в домашніх умовах? Ділимось простим та смачним рецептом. Дуже смачно та просто, без мангалу, шашлик зі свинини в духовці виходить нітрохи не гірше, ніж на вугіллі

рецепт шашлика в духовці

Інгредієнти для шашлика:

  • свинина - 600 г
  • цибуля - 2 шт.
  • базилік (сушений ) - 1 чайн.л.
  • сіль - за смаком
  • спеції сухі - за смаком

Покрокове приготування шашлика в домашніх умовах:

  • м'ясо наріжте на невеликі шматочки приблизно 3 на 3 або 4 на 4 см
  • цибулю очистіть від лушпиння
  • промийте в прохолодній воді 
  • дрібно наріжте
  • помніть нарізану цибулю руками
  • додайте цибулю в чашу до м'яса
  • сюди ж підсипте спеції для м'яса та сушений базилік
  • перемішайте всі інгредієнти 
  • залиште постояти промаринуватися на 2-3 години
  • для приготування шашлику підійдуть дерев'яні шпажки
  • поки маринується шашлик, замочіть шпажки у воді
  • вони просочаться водою і не підгорятимуть під час запікання
  • наприкінці маринування додайте до м'яса сіль 
  • перемішайте
  • насадіть м'ясо на шампура 
  • викладіть на лист для запікання
  • поставте шашлики на 25-30 хв. на деко в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів 
  • готові шашлики підрум'яняться
  • перекладіть їх на таріль
  • подавайте до столу.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Полонені, російська армія
24 січня, 2024 середа
В Україні відкриють третій табір для російських військовополонених
На фото: Катерина Соляр
22 січня, 2024 понедiлок
Подруга журналіста Печія, який утік з України, прокоментувала вчинок колеги
Іл-76 РФ
25 січня, 2024 четвер
РФ використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні, - ISW
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.57
    Купівля 37.57
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.94
    Продаж 41.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 січня
16:40
Угорщина
В Угорщині спецслужби повідомили про запобігання держперевороту в країні
16:40
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Ф`юрі накинувся на Усика через сережку у вусі, український боксер відповів
16:00
OPINION
Віктор Трегубов
Чому неохоче йдуть в армію?
15:55
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Двоходова комбінація: політичний експерт Денисенко пояснив, для чого росіянам була потрібна провокація з Іл-76
15:53
Угорщина - ЄС
Угорщина змінила думку щодо створення військового фонду ЄС на €5 млрд для України, - Bloomberg
15:49
Ексклюзив
На фото: FPV-дрон
Близько 80% дронів, які склали люди, – хорошої якості, їх уже відправили на фронт, – керівниця БФ Dignitas Люба Шипович
15:32
Оновлено
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу, Реброва обрали віцепрезидентом
15:11
Рустем Умєров
Міноборони повернуло 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі купівлі снарядів для ЗСУ, - Умєров
14:57
На фото: Книга Вано Крюґера "Розчахнута квітка"
Твір номінанта на Шевченківську премію - 2024 розкритикували за аналіз текстів пісень російських співаків
14:53
НБУ
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%. Регулятор прогнозує більш тривалі бойові дії в Україні
14:52
Ексклюзив
Місце катастрофи російського літака Іл-76
Світ розуміє, що це провокація РФ: ексголовний військовий прокурор України Чумак про падіння Іл-76
14:42
Даяна Ястремська
Australian Open: українська тенісистка Ястремська не змогла вийти до фіналу
14:31
Герман Галущенко
Україна планує влітку чи восени розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів
14:06
OPINION
Єгор Чечеринда
Що не так з ворожим Іл-76?
14:06
Ярослав Юрчишин
У Раді мають намір з'ясувати, чи ефективним було використання держкоштів на інформаційну політику у 2022-23 рр.
14:00
Оновлено
Андрій Юсов
Падіння Іл-76: до моргу доставили 5 тіл, на борту мали перебувати російські VIP-персони, - Юсов
13:46
На фото: GUNS N' ROSES
GUNS N' ROSES випустили кліп на пісню The General, створений ШІ
13:38
ПАРЄ
ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином
13:26
Начальника окупаційної поліції Бердянська засудили до 15 років тюрми
13:25
Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у Києві
До Києва з робочим візитом приїхав глава МЗС Литви
13:16
граната
РФ почала використовувати новий вид гранат з отруйними речовинами
13:15
Ігор Гіркін Стрєлков
У Росії терориста Гіркіна засудили до 4 років колонії за "заклики до екстремізму в інтернеті"
13:14
Номінантки на премію Портрети сестринства
Редакція міжнародного журналу Sestry.eu відзначить премією "Портрети сестринства" польку та українку
13:06
Дмитро Лубінець
"Жодних ознак, що в літаку була велика кількість людей": Лубінець звернувся до ООН та Червоного хреста з приводу падіння Іл-76
13:04
Єгор Чернєв
У Раді запропонували запровадити базову військову службу для всіх громадян віком до 25 років
13:01
Невідомий вистрелив у багатоповерхівку з гранатомета
У Кривому Розі невідомий вистрелив у багатоповерхівку з гранатомета: поліція відкрила кримінальне провадження
12:47
співачка RAYE
BRIT Awards 2024 оголосила номінантів: співачка RAYE претендує на перемогу в 7 категоріях, що є рекордом в історії премії
12:47
Путін
Британська розвідка назвала головну проблему Путіна напередодні виборів у РФ
12:45
Тарас Кремінь
Кремінь розповів, де фіксують найбільше порушень мовних прав українців
12:25
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Давос
Від політичного неофіта до лідера країни, яка воює, - журналіст Руденко про еволюцію Зеленського
12:24
електроенергія
В Україні знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 25 січня
12:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що Трамп означатиме для НАТО та питання без відповідей навколо Іл-76. Акценти світових ЗМІ 25 січня
12:06
Оновлено
Нафтогаз
Нафтогаз заявив про кібератаку, а Укрпошта й Укртрансбезпека – про технічний збій
12:01
OPINION
Ірина Федорів
Ті, хто дерибанив Біличанський ліс, позиваються до суду
11:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
11:52
Ексклюзив
ВПО
Якщо українці виїдуть за кордон або під окупацію після припинення виплат переселенцям, то ми матимемо демографічну катастрофу, - Асоціація молодих ВПО
11:51
Болгарія
У Болгарії планують передати державі російський турцентр на узбережжі Чорного моря
11:40
полонені окупанти
Падіння Іл-76: у Росії заявили, що продовжать роботу з обміну полоненими
11:35
На фото: Таня Пренткович
Блогерка Пренткович заявила, що її чоловік відпочивав на Мальдівах, бо "зробив стільки хороших справ"
11:28
Оновлено
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76. У Кремлі відреагували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV