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Як вдома приготувати шашлики в духовці
Як приготувати шашлик в домашніх умовах? Ділимось простим та смачним рецептом. Дуже смачно та просто, без мангалу, шашлик зі свинини в духовці виходить нітрохи не гірше, ніж на вугіллі
Інгредієнти для шашлика:
- свинина - 600 г
- цибуля - 2 шт.
- базилік (сушений ) - 1 чайн.л.
- сіль - за смаком
- спеції сухі - за смаком
Покрокове приготування шашлика в домашніх умовах:
- м'ясо наріжте на невеликі шматочки приблизно 3 на 3 або 4 на 4 см
- цибулю очистіть від лушпиння
- промийте в прохолодній воді
- дрібно наріжте
- помніть нарізану цибулю руками
- додайте цибулю в чашу до м'яса
- сюди ж підсипте спеції для м'яса та сушений базилік
- перемішайте всі інгредієнти
- залиште постояти промаринуватися на 2-3 години
- для приготування шашлику підійдуть дерев'яні шпажки
- поки маринується шашлик, замочіть шпажки у воді
- вони просочаться водою і не підгорятимуть під час запікання
- наприкінці маринування додайте до м'яса сіль
- перемішайте
- насадіть м'ясо на шампура
- викладіть на лист для запікання
- поставте шашлики на 25-30 хв. на деко в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів
- готові шашлики підрум'яняться
- перекладіть їх на таріль
- подавайте до столу.
Смачного!
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