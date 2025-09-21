Шеф британської розвідки Мур: Путін змушений буде або втратити владу, або укласти "розумну угоду"

З такою заявою під час своєї промови у Стамбулі (Туреччина) виступив голова Таємної служби розвідки Великої Британії (МІ-6), кадровий дипломат Річард Мур.

"Загальна картина залишається такою: Путін жертвує майбутнім своєї країни заради власного особистого збагачення та спотвореної версії історії. Таким чином, економіка та демографія Росії, а також її засоби для проєктування імперської влади перебувають у довгостроковому занепаді, а війна Путіна прискорює цей занепад. Він інвестує не в інфраструктуру, школи та лікарні, а в ракети, боєприпаси та морги", - зазначив Мур.

При цьому, історичний досвід, як наголосив головний британський розвідник, свідчить: ситуація України не є безнадійним, а становище Росії абсолютно переможним.

"Історія застерігає нас ніколи не недооцінювати країну, яка бореться за свою незалежність і за своє виживання. Ще більші держави, ніж Росія, не змогли підкорити ще слабші держави, ніж Україна. Зрештою, якщо ми збережемо самовладання, Путіну доведеться змиритися з тим фактом, що у нього є вибір: ризикнути економічною та політичною кризою, яка загрожує його власному правлінню, або укласти розумну угоду", - поділився своїм баченням Мур.

Й до усвідомлення невідвортності такого вибору, додав шеф MI-6, правитель РФ прийшов би раніше, якби не опертя на Іран, Північну Корею та Китай.

"Це вибір, з яким він би зіткнувся раніше, якби не зовнішня допомога, яку він отримував: так, безпілотники з Ірану, а також люди та матеріали з Північної Кореї, але саме підтримка, яку Китай постійно надає Росії, як дипломатично, так і з точки зору "товарів подвійного використання" – хімікатів "Зроблено в Китаї", які потрапляють в їхні корпуси; електронних компонентів, які потрапляють в їхні ракети, – завадила Путіну дійти висновку, що мир – його найкращий варіант. І, очевидно, мир в інтересах російського народу", - підсумував Мур.