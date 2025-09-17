"Це унікальний документ": Залужний прокоментував угоду про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією

Про це він написав на сторінці у facebook.

"Верховна Рада ратифікувала "сторічну угоду" між Україною та Британією. Це унікальний документ, який означає інтеграцію України у західний світ та перетворення на регіональний центр стабільності", - зазначив Залужний.

За його словами, для Великої Британії це означає посилення впливу у Східній Європі, вихід на нові ринки та підтвердження ролі держави, що захищає міжнародне право й демократичні цінності. Для світу ж це приклад того, як можна допомагати країні-жертві агресії не лише озброєнням.

"Цей документ – одночасно і виклик, і можливості. Потенціал вигод від такого партнерства величезний. "Сторічна угода" вже сама по собі стала історичним явищем, яке демонструє силу міжнародного права і дружби навіть у найбуремніші часи. А ще - дає підґрунтя для оптимізму щодо майбутнього України та Британії у спільній родині вільних та успішних націй", - йдеться у повідомленні.