"Це унікальний документ": Залужний прокоментував угоду про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією
У середу, 17 вересня, посол України у Великій Британії Валерій Залужний підкреслив, що угода про 100-річне партнерство між Києвом і Лондоном стала історичним явищем, що демонструє силу міжнародного права і дружби
Про це він написав на сторінці у facebook.
"Верховна Рада ратифікувала "сторічну угоду" між Україною та Британією. Це унікальний документ, який означає інтеграцію України у західний світ та перетворення на регіональний центр стабільності", - зазначив Залужний.
За його словами, для Великої Британії це означає посилення впливу у Східній Європі, вихід на нові ринки та підтвердження ролі держави, що захищає міжнародне право й демократичні цінності. Для світу ж це приклад того, як можна допомагати країні-жертві агресії не лише озброєнням.
"Цей документ – одночасно і виклик, і можливості. Потенціал вигод від такого партнерства величезний. "Сторічна угода" вже сама по собі стала історичним явищем, яке демонструє силу міжнародного права і дружби навіть у найбуремніші часи. А ще - дає підґрунтя для оптимізму щодо майбутнього України та Британії у спільній родині вільних та успішних націй", - йдеться у повідомленні.
- 17 вересня Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною і Великою Британією, яка встановлює нову довгострокову основу для двосторонньої співпраці в галузях безпеки, оборони, економіки, науки, технологій та культури.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе