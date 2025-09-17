Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

Про це повідомили в телеграм-каналі Верховної Ради.

Верховна Рада ратифікувала угоду № 0332 про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Документом закріплюється нова довгострокова рамка двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

Згідно з угодою, передбачається суттєве посилення військової підтримки: Сполучене Королівство зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше 3,6 млрд фунтів стерлінгів до фінансового року 2030/31 та після — за потреби.

"Це включає навчання українських військових, підтримку пілотів, постачання військової авіації, розширену співпрацю у виробництві оборонної продукції, а також залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії, таких як Joint Expeditionary Force", - уточнили в парламенті.