Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією
Документ закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків
Про це повідомили в телеграм-каналі Верховної Ради.
Верховна Рада ратифікувала угоду № 0332 про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.
Документом закріплюється нова довгострокова рамка двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.
Згідно з угодою, передбачається суттєве посилення військової підтримки: Сполучене Королівство зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше 3,6 млрд фунтів стерлінгів до фінансового року 2030/31 та після — за потреби.
"Це включає навчання українських військових, підтримку пілотів, постачання військової авіації, розширену співпрацю у виробництві оборонної продукції, а також залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії, таких як Joint Expeditionary Force", - уточнили в парламенті.
- 17 вересня парламент підтримав у другому читанні закон про військового омбудсмана. Він передбачає, що омбудсман здійснюватиме контроль за дотриманням прав військовослужбовців.
