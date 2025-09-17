Рада ухвалила в цілому закон про військового омбудсмана

Про це повідомляють в офіційному телеграм-каналі Верховної Ради.

Парламент схвалив у другому читанні закон про військового омбудсмана №13266. За проголосували 283 народні депутати.

Закон передбачає, що омбудсман здійснюватиме контроль за сектором безпеки та оборони в частині дотримання прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних під час проходження зборів.

Однією з ключових функцій стане виявлення порушень, причин та умов, що до них призводять, а також розробка пропозицій для їх мінімізації та усунення.

Зазначається, що військовий омбудсман розглядатиме скарги та проводитиме перевірки щодо ймовірного порушення прав. Він має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Омбудсман зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.

Військовий омбудсман призначається президентом України.

Міністр оборони України Денис Шмигаль, коментуючи ухвалення закону, назвав це кроком до справедливості, до посилення нашої армії, до кращої обороноздатності держави.

"Створюємо нову сильну інституцію для захисту прав українських військовослужбовців. Це ще один крок в реалізації нашого спільного ключового пріоритету — забезпечення усіх потреб українського воїна", - зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що військовий омбудсман реалізує демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони.

"Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах та управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади. Міністерство оборони максимально сприятиме роботі військового омбудсмана. У нас спільні цінності, у нас спільна мета — сильна та вільна Україна", - додав міністр.