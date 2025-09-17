Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Рада ухвалила в цілому закон про військового омбудсмана

Рада ухвалила в цілому закон про військового омбудсмана

Дар'я Тарасова
17 вересня, 2025 середа
12:43
Парламент підтримав у другому читанні закон про військового омбудсмана. Він передбачає, що омбудсман здійснюватиме контроль за дотриманням прав військовослужбовців

Про це повідомляють в офіційному телеграм-каналі Верховної Ради.

Парламент схвалив у другому читанні закон про військового омбудсмана №13266. За проголосували 283 народні депутати.

Закон передбачає, що омбудсман здійснюватиме контроль за сектором безпеки та оборони в частині дотримання прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов'язаних під час проходження зборів.

Однією з ключових функцій стане виявлення порушень, причин та умов, що до них призводять, а також розробка пропозицій для їх мінімізації та усунення.

Зазначається, що військовий омбудсман розглядатиме скарги та проводитиме перевірки щодо ймовірного порушення прав. Він має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Омбудсман зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.

Військовий омбудсман призначається президентом України.

Міністр оборони України Денис Шмигаль, коментуючи ухвалення закону, назвав це кроком до справедливості, до посилення нашої армії, до кращої обороноздатності держави.

"Створюємо нову сильну інституцію для захисту прав українських військовослужбовців. Це ще один крок в реалізації нашого спільного ключового пріоритету — забезпечення усіх потреб українського воїна", - зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що військовий омбудсман реалізує демократичний цивільний контроль у секторі безпеки й оборони.

"Зокрема, прийматиме скарги військовослужбовців, буде здійснювати перевірки у військових частинах та управлінських установах, формуватиме звіти та взаємодіятиме з іншими органами влади. Міністерство оборони максимально сприятиме роботі військового омбудсмана. У нас спільні цінності, у нас спільна мета — сильна та вільна Україна", - додав міністр.

  • У червні Верховна Рада України  прийняла за основу законопроєкт про військового омбудсмена.
  • Раніше народна депутатка України Соломія Бобровська висловила думку, що Міноборони та Генштаб не можуть давати волю військовому омбудсмену, який буде перевіряти їхню роботу та порушення, бо це дуже часто закінчується однотипними реченнями й не призводить до відповідальності.
Новини
Україна
Верховна Рада
Омбудсмен
ВРУ
Війна з Росією
Денис Шмигаль
Військові новини
Міністр оборони України
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
17 вересня
14:01
OPINION
Боротися чи жити в окупації. Що заважає українцям краще захищати Україну
13:59
"Золотий м'яч", кубки Євробачення і шабля Мазепи: на київському вокзалі відкриється виставка-присвята Україні
13:50
Євреї-хасиди, Умань
До Умані на святкування Рош-а-Шана вже прибуло близько 8 тисяч паломників
13:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Король Чарльз – надія України вплинути на Трампа, а Мерц заявляє, що німецька свобода "під загрозою". Акценти світових ЗМІ 17 вересня
13:00
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією
13:00
Сергій Лавров
Лавров: Обмін територіями й спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинять війну в Україні
12:56
Оновлено
Атака РФ 17 вересня: на Черкащині є пошкодження критичної інфраструктури, затримується низка поїздів Укрзалізниці
12:34
дітей навчають керувати дронами
У Литві на кордоні з РФ відкрили першу школу, де дітей та дорослих навчають керувати дронами
12:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін в США
Кращого часу для Китаю може й не бути, щоб стати геополітичним лідером світу, - експерт Несвітайлов
12:10
Роберта Мецола
Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європарламенту в Україні
11:56
Оновлено
Роберта Мецола та Руслан Стефанчук
"Ми продовжимо рухатися геть від російського газу та нафти": очільниця Європарламенту Мецола прибула до Києва та виступила у ВР
11:46
СБУ затримала подружжя, яке встановлювало камери з віддаленим доступом для коригування ударів РФ по Києву
11:37
Ексклюзив
Наслідки атаки на Запоріжжя 26 липня
Ворог обстрілював Запоріжжя з РСЗВ вже досить давно, - волонтер Лишенко
11:34
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло через хмарну погоду: ситуація в енергосистемі 17 вересня
11:24
Огляд
Ціни на пальне, АЗС
Бензин, цигарки та солодкі напої: які товари можуть подорожчати у 2026 році через нові податки
11:01
Аналітика
FPV-дрон
Як Україні розумно продати західним партнерам інноваційні рішення в   “оборонці”
10:59
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 17 вересня: гривня послабшала щодо євро
10:22
сили ППО
ППО вночі 17 вересня знешкодила 136 БПЛА зі 174
10:17
Бруну Лаже, Бенфіка - Карабах
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" після ганебної поразки від "Карабаха" звільнила головного тренера
10:07
ЗАЕС
МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу Запорізької АЕС: піднявся чорний дим
10:07
Ексклюзив
Жодних штурмів кордону на виїзд з країни чоловіків до 22 років немає, - ДПСУ
09:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Ворог створює передумови для наступальних дій на Харківщині, - командир батальйону БпЛА 72-ї ОМБр Назаренко
09:20
Партизани "Атеш" пошкодили залізничний вузол під Єкатеринбургом, через який РФ постачала на фронт бронетехніку та пальне
08:49
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом і анонсувала 19-й пакет санкцій проти РФ: він націлений на криптовалюту й енергетику
08:16
Інфографіка
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
08:15
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулося 183 бої, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 атак РФ
07:42
Трамп на даху
Трамп прилетів до Британії: протестувальники висвітили на Віндзорському замку проєкції його фото з Епштейном
07:16
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1020 солдатів, 5 танків і 36 артсистем
06:42
OPINION
Трамп знову говорить про те, що Зеленському доведеться піти на угоду
06:41
Німеччина уряд
Німеччина посилила візовий контроль для громадян Росії
05:49
Прапор США
США підтвердили, що їхні військові спостерігали за навчаннями "Захід-2025" у Білорусі
01:09
Володимир Зеленський
"Питання зараз адресоване Росії": Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним і Трампом без будь-яких умов
00:10
Оновлено
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: "Бенфіка" програла "Карабаху", "Ювентус та "Боруссія" забили 8 голів, результати інших матчів 1-го туру
2025, вiвторок
16 вересня
23:20
на фото президент України Володимир Зеленський
"РФ планує ще дві важкі наступальні кампанії": Зеленський підкреслив, що Україні необхідна підтримка партнерів аби витримати наступ
22:20
Христя Фріланд
Міністерка транспорту Канади Христя Фріланд йде з уряду і може стати спецпредставницею з питань відбудови України
21:56
Ексклюзив
Трамп на даху
"Це тактика Трампа": дипломат Огризко пояснив, про яку угоду говорить президент США
21:40
Огляд
Єдиний український Ан-70 тепер у Польщі: що це за літак і чому його передислокували
21:40
Американська зброя для України
США схвалили перші пакети військової допомоги для України в межах ініціативи PURL, - Reuters
20:50
дрони
Українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток роїв дронів
20:45
Олександр Лукашенко
Лукашенко помилував 25 осіб, зокрема засуджених за "екстремістські злочини"
Більше новин
