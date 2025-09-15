Бобровська: Військовий омбудсмен в рамках Міноборони та Генштабу - абсурдно

Таку думку в етері Еспресо висловила народна депутатка України Соломія Бобровська.



"Військовий омбудсмен - дуже важливий, прикро, що на 11-й рік війни ми повертаємося це знову пояснювати. Насправді ця інституція - єдиний інструмент, який дає можливість військовослужбовцю добитися якоїсь правди у випадку порушення його прав під час проходження служби. Це і питання виплат, і застосування сили чи насильства командирів, і СЗЧ, і отримання документів - багато є звернень. Я навіть не коментую питання щодо порушень з боку ТЦК, це окрема тема", - зауважила нардепка.



За її словами, попри те, що президент говорить вже третій місяць про важливість інституції військового омбудсмена, але "Слуги Народу" не ставили на порядок денний законопроєкт про військового омбудсмена. У цьому проєкті закону відпрацьовано понад тисячі правок.



"Вже третій місяць нас водять за ніс, дасть Боже, що цього тижня ми нарешті проголосуємо щодо інституції військового омбудсмена. Так, є величезна проблема - наскільки він конституційний, але, на жаль, через дії воєнного стану іншого методу немає, щоб запустити цю інституцію. Я вважаю, абсурдно робити цю інституцію в рамках Міністерства оборони, тому що не може Міноборони і навіть Генштаб давати волю людині, яка буде перевіряти їхню роботу та їхні порушення, бо це дуже часто закінчується однотипними реченнями, які виписує ВСП (Військова служба правопорядку), а потім рідко притягуються до відповідальності", - резюмувала Бобровська.

у червні Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про військового омбудсмена.

