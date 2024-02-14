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Швидка піца в мультиварці. Готуємо вдома
Піца в мультиварці з вже готового дріжджового тіста виходить шикарною, а готувати просто, запропонованої кількості інгредієнтів вистачить на 2 піци
Інгредієнти для швидкої піци:
- дріжджове тісто - 300 г
- оливкова олія - 40 мл
- помідори - 300 г
- базилік (сушений) - 1.3 г
- моцарелла - 200 г
- копчена курка - 250 г
- цибуля-шалот - 40 г
- ананаси (консервовані) - 100 г
- пармезан - 50 г
- сіль - за смаком
- перець - за смаком.
Спосіб приготування швидкої піци:
- тісто розгортаємо в тонкий пласт-основу
- чашу мультиварки змащуємо оливковою олією і викладаємо в неї тісто
- помідори миємо, ріжемо кружальцями, розкладаємо на основі
- зверху присипаємо сушеним базиліком
- моцарелу нарізаємо кружальцями
- курку – невеликими шматочками
- цибулю – тонкими кільцями
- ананаси – невеликими скибочками
- викладаємо підготовлені інгредієнти на томатний шар
- посипаємо зверху тертим пармезаном
- збризкуємо оливковою олією
- солимо і перчимо до смаку
- на режимі "Мультиповар" встановлюємо температуру 160 градусів
- випікаємо піцу протягом 25 хв.
Смачного!
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