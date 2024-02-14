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Швидка піца в мультиварці. Готуємо вдома

14 лютого, 2024 середа
18:32
рецепти

Піца в мультиварці з вже готового дріжджового тіста виходить шикарною, а готувати просто, запропонованої кількості інгредієнтів вистачить на 2 піци

рецепт приготування швидкої піци

Інгредієнти для швидкої піци:

  • дріжджове тісто - 300 г
  • оливкова олія - 40 мл
  • помідори - 300 г
  • базилік (сушений) - 1.3 г
  • моцарелла - 200 г
  • копчена курка - 250 г
  • цибуля-шалот - 40 г
  • ананаси (консервовані) - 100 г
  • пармезан - 50 г
  • сіль - за смаком
  • перець - за смаком.

Спосіб приготування швидкої піци:

  • тісто розгортаємо в тонкий пласт-основу
  • чашу мультиварки змащуємо оливковою олією і викладаємо в неї тісто
  • помідори миємо, ріжемо кружальцями, розкладаємо на основі
  • зверху присипаємо сушеним базиліком
  • моцарелу нарізаємо кружальцями
  • курку – невеликими шматочками
  • цибулю – тонкими кільцями
  • ананаси – невеликими скибочками
  • викладаємо підготовлені інгредієнти на томатний шар
  • посипаємо зверху тертим пармезаном
  • збризкуємо оливковою олією
  • солимо і перчимо до смаку
  • на режимі "Мультиповар" встановлюємо температуру 160 градусів 
  • випікаємо піцу протягом 25 хв.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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