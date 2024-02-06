Сили спецоперацій підірвали біля Криму платформу, з якої РФ коригувала удари "шахедами"
У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму підірвано російський об'єкт, який збільшував радіус дії розвідувальних іранських дронів "Мохаджер-6" для подальшого коригування нанесення ударів дронами-камікадзе типу Shahed по українських позиціях
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних Сил України у telegram.
Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію "Цитадель" у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши у зоні потенційного ураження противника.
"За розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". А саме – встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальших ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали ситуацію в північно-західній частині Чорного моря.
У цьому зв'язку, після ретельного планування та підготовки, група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів.
Так, спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ.
"Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною", - йдеться у повідомленні.
Як наслідок, вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря.
- 20 вересня ССО ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.
- У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи: у ССО ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких командувач флоту Віктор Соколов.
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