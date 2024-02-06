Сили спецоперацій підірвали біля Криму платформу, з якої РФ коригувала удари "шахедами"

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних Сил України у telegram.

Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію "Цитадель" у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши у зоні потенційного ураження противника.

"За розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". А саме – встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальших ударів дронами-камікадзе Shahed по об’єктах критичної інфраструктури півдня України", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали ситуацію в північно-західній частині Чорного моря.

У цьому зв'язку, після ретельного планування та підготовки, група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів.

Так, спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ.

"Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною", - йдеться у повідомленні.

Як наслідок, вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря.