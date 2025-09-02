Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
Ексклюзив

Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати

Андрій Нестеренко
2 вересня, 2025 вiвторок
18:39
Новини Михайло-Віктор Лемберг

Син підозрюваного у вбивстві ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія Михайла Сцельнікова Михайло-Віктор з позивним Лемберг - захищав Україну від російських загарбників у розвідці 3-го мехбату 93-ї бригади. Пішов добровольцем на фронт після повномасштабного вторгнення Росії. З 20 травня 2023 року - вважається зниклим безвісти у Бахмуті. Його мати - колишня дружина підозрюваного, як і сам Лемберг, - із Сцельніковим зв'язки не підтримували

Зміст

Про це Еспресо розповіла мати Михайла-Віктора Лемберга - Олена Чернінька.

"Із підсудним ми не підтримували зв'язку вже 27 років. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена", - повідомила Олена, яка, бувши письменницею, написала відому книжку про свого сина "Лемберг: мамцю, ну не плач", де увіковічила його подвиги та підняла суспільно-важливу тему зниклих безвісти військовослужбовців.

Олена Чернінька висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія.

Наразі вона взяла паузу до понеділка 8 вересня, від подальших коментарів відмовилася та просить посилатися на інформацію, оприлюднену на Еспресо і поважати приватність родини.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.

Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.

Галицький райсуд Львова у вівторок, 2 вересня, відправив Михайла Сцельнікова під варту на 60 днів без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

