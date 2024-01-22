Книжка "Лемберґ: мамцю, ну не плач" - як "букварик виживання" для українців у час війни: анонс від авторки, Олени Чернінької
У Видавництві Старого Лева вийде книжка "Лемберґ: мамцю, ну не плач". Її авторкою є письменниця, журналістка та фотохудожниця Олена Чернінька. Вона розповіла, чим ділиться у своїй книзі та кому її присвячує
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Книга вже повністю сформована. Ми з Мар'яною Савкою, головною редакторкою "Видавництва Старого Лева", планували видати книгу до роковин вторгнення. Можливо, вона вийде трохи раніше. Книга присвячена Лемберґу (син Олени, - ред.) і його побратимові, який зник із ним в цей самий день, з 19 на 20 травня. Побратими кажуть, що вони загинули, інші кажуть, що вони зникли безвісти. Є дуже багато різних версій, але сьогодні ця територія під окупацією", - зазначила Чернінька.
Також, за її словами, ця книга про дітей, народжених у вільній Україні, які не знали, що таке Радянський Союз.
"Діти, народжені у вільній Україні, знають, що таке вільна Україна, і їм не зрозуміло що відбувається сьогодні", - додала Чернінька.
Вона розповіла про відважність свого сина піти на фронт, покинувши високооплачувану роботу, як приклад для наслідування маленьким дітям.
"Мій син мав роботу у сфері ІТ, працював бізнес-аналітиком в американській компанії. Він все покинув, аби піти захищати Україну. Він сказав: "Мамо, щоб у майбутньому мої діти не робили брудну роботу замість мене". Тому книга присвячена цим хлопчикам, які народились у вільній Україні; тим, що народилися трохи раніше, дозрівали як особистість у вільній Україні. Також ця книга для усіх рідних і близьких воїнів, для тих, хто підтримує своїх дітей, чоловіків, братів, синів, татів", - додала авторка.
Лемберґ — уособлення дітей, які продовжують боротьбу своїх пращурів, котрі колись так само виходили й боролися проти окупанта. Книга "Лемберґ: мамцю, ну не плач" - так званий "букварик виживання", завдяки якому люди, дотичні до ситуації письменниці, прочитавши цю книгу, зможуть віднайти свій шлях, місії та сенси, зауважила Чернінька.
"У книзі я зачепила тему адаптації рідних і близьких, які отримують таку звістку, як їм вижити в цих умовах. Я опиралася на працю Віктора Франкла "Людина в пошуках справжнього сенсу". Це людина, яка пройшла чотири концтабори. Він розповідав, що робив, як він шукав той сенс, коли здавалося, що ситуація патова й звідти вийти неможливо", - зазначила вона.
Коли вийшла книга Віктора Франкла, вона була посібником для багатьох людей, зокрема і для тих, хто воював або втратив рідних, близьких. Це був такий "буквар виживання". Надихнувшись його працею, авторка захотіла в наш час створити такий "буквар" для українців.
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