Мамська книга про Лемберґа
Олена Чернінька написала книгу про Лемберґа. Мамську книгу. Про єдиного і найдорожчого Сина. Сина, якого вона ще чекає вдома
4 травня 2023-го я востаннє бачив Лемберґа.
Він приїхав до Львова з Бахмута лише на кілька днів.
Обвітрений війною і побаченим.
Він багато жартував і був щасливий у колі рідних та близьких.
Короткий приїзд, короткі зустрічі.
Через два тижні після цього Міша прийняв свій останній бій у Бахмуті.
В той час, коли у Львові буяла весна, мамі Лемберґа – Олені Черніньці подзвонили: "Міша загинув".
Відтоді минуло вісім місяців.
Вже озвучені різні версії того, що ж сталося із Лемберґом.
Скріни зі фільмування безпілотником.
Одяг Сина, який привезли мамі.
Невідомість.
Дотепер офіційно він – пропав безвісти.
Від цього можна збожеволіти.
Олена написала книгу про Лемберґа. Мамську книгу. Про єдиного і найдорожчого Сина. Сина, якого вона ще чекає вдома.
За кілька тижнів у Видавництві Старого Лева вийде книга "Лемберґ: мамцю, ну не плач".
Перед вами – буктрейлер до цієї роботи. Текст про Бахмут, начитаний Едвардом Роммом, написав Міша.
"Що таке Бахмут? Бахмут це – не фортеця. Це місце, де люди зі сталевими яйцями за будь-яку ціну тримають бій…".
Подивіться це щемливе відео, зняте GoPro побратимом Лемберґа – Бананом. Він, як і Міша, був у тому бою в ніч на 20 травня 2023 року, і також не повернувся додому.
Подивіться це відео і покажіть іншим. Купіть книжку "Лемберґ: мамцю, ну не плач".
Це важливо для пам’яті про тих, хто у перші дні великої війни пішов на фронт. Це важливо для всіх нас.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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