4 травня 2023-го я востаннє бачив Лемберґа.

Він приїхав до Львова з Бахмута лише на кілька днів.

Обвітрений війною і побаченим.

Він багато жартував і був щасливий у колі рідних та близьких.

Короткий приїзд, короткі зустрічі.

Через два тижні після цього Міша прийняв свій останній бій у Бахмуті.

В той час, коли у Львові буяла весна, мамі Лемберґа – Олені Черніньці подзвонили: "Міша загинув".

Відтоді минуло вісім місяців.

Вже озвучені різні версії того, що ж сталося із Лемберґом.

Скріни зі фільмування безпілотником.

Одяг Сина, який привезли мамі.

Невідомість.

Дотепер офіційно він – пропав безвісти.

Від цього можна збожеволіти.

Олена написала книгу про Лемберґа. Мамську книгу. Про єдиного і найдорожчого Сина. Сина, якого вона ще чекає вдома.

За кілька тижнів у Видавництві Старого Лева вийде книга "Лемберґ: мамцю, ну не плач".

Перед вами – буктрейлер до цієї роботи. Текст про Бахмут, начитаний Едвардом Роммом, написав Міша.

"Що таке Бахмут? Бахмут це – не фортеця. Це місце, де люди зі сталевими яйцями за будь-яку ціну тримають бій…".

Подивіться це щемливе відео, зняте GoPro побратимом Лемберґа – Бананом. Він, як і Міша, був у тому бою в ніч на 20 травня 2023 року, і також не повернувся додому.

Подивіться це відео і покажіть іншим. Купіть книжку "Лемберґ: мамцю, ну не плач".

Це важливо для пам’яті про тих, хто у перші дні великої війни пішов на фронт. Це важливо для всіх нас.

Джерело

Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.