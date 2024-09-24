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Синоптикиня Наталка Діденко попередила про дощі в деяких областях і сказала, коли чекати на похолодання

Світлана Кравченко
24 вересня, 2024 вiвторок
12:26
Новини холодна осінь

У середу, 25 вересня, по всій території України очікується комфортна погода з високою температурою повітря. Дощі можливі лише в західних областях

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогнозується, що атмосферний фронт із заходу, повʼязаний зі скандинавським циклоном Brigitta, спричинить у західних областях України дощі з грозами. 

Проте решта території України все ще належатиме антициклону, тому в більшості областей 25 вересня передбачається суха сонячна погода.

Температура повітря очікується майже літня - +23...+28 °C. У західних областях передбачається +21...+24 °C.

У Києві середа обіцяє бути сухою, сонячною та теплою, температура сягне +26 °C.

За даними синоптикині, відчутніше похолодання орієнтовно очікується з 29 вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко.

  • У вівторок, 24 вересня, по всій Україні прогнозувалася сонячна погода з комфортною температурою.
     
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