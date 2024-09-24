Синоптикиня Наталка Діденко попередила про дощі в деяких областях і сказала, коли чекати на похолодання

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогнозується, що атмосферний фронт із заходу, повʼязаний зі скандинавським циклоном Brigitta, спричинить у західних областях України дощі з грозами.

Проте решта території України все ще належатиме антициклону, тому в більшості областей 25 вересня передбачається суха сонячна погода.

Температура повітря очікується майже літня - +23...+28 °C. У західних областях передбачається +21...+24 °C.

У Києві середа обіцяє бути сухою, сонячною та теплою, температура сягне +26 °C.

За даними синоптикині, відчутніше похолодання орієнтовно очікується з 29 вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко.