Синоптикиня Наталка Діденко попередила про дощі в деяких областях і сказала, коли чекати на похолодання
У середу, 25 вересня, по всій території України очікується комфортна погода з високою температурою повітря. Дощі можливі лише в західних областях
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Прогнозується, що атмосферний фронт із заходу, повʼязаний зі скандинавським циклоном Brigitta, спричинить у західних областях України дощі з грозами.
Проте решта території України все ще належатиме антициклону, тому в більшості областей 25 вересня передбачається суха сонячна погода.
Температура повітря очікується майже літня - +23...+28 °C. У західних областях передбачається +21...+24 °C.
У Києві середа обіцяє бути сухою, сонячною та теплою, температура сягне +26 °C.
За даними синоптикині, відчутніше похолодання орієнтовно очікується з 29 вересня, але до остаточно стійкого зниження температури повітря ще далеко.
- У вівторок, 24 вересня, по всій Україні прогнозувалася сонячна погода з комфортною температурою.
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