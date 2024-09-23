Синоптикиня Наталка Діденко 24 вересня прогнозує в Україні сонячну і теплу погоду без дощів
У вівторок, 24 вересня, по всій Україні продовжить панувати сонячна погода з комфортною температурою. Опадів не слід очікувати ніде
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, 24 вересня Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Скрізь світитиме сонце і не дощитиме.
Температура повітря протягом дня у більшості областей України завтра становитиме +22...+26 °C, а деінде навіть сягне +26...+28 °C.
Погода у столиці
У Києві вівторок також буде сонячним і теплим. Температура повітря становитиме близько +25 °C.
Синоптикиня підкреслює, що найближчим часом така погода в Україні з незначними коливаннями триватиме і далі.
Водночас Діденко наголошує, що вже 28 та 29 вересня ця тенденція почне змінюватися.
- Як прогнозувалося напередодні, у більшості українських регіонів новий тиждень з 23 вересня розпочнеться теплою та сонячною погодою.
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