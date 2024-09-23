Синоптикиня Наталка Діденко 24 вересня прогнозує в Україні сонячну і теплу погоду без дощів

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, 24 вересня Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Скрізь світитиме сонце і не дощитиме.

Температура повітря протягом дня у більшості областей України завтра становитиме +22...+26 °C, а деінде навіть сягне +26...+28 °C.

Погода у столиці

У Києві вівторок також буде сонячним і теплим. Температура повітря становитиме близько +25 °C.

Синоптикиня підкреслює, що найближчим часом така погода в Україні з незначними коливаннями триватиме і далі.

Водночас Діденко наголошує, що вже 28 та 29 вересня ця тенденція почне змінюватися.