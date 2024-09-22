Понеділок 23 вересня в Україні очікується теплим і сонячним, - синоптикиня Наталка Діденко
У більшості українських регіонів новий тиждень з 23 вересня розпочнеться теплою та сонячною погодою. Дощів не прогнозується
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, понеділок, 23 вересня, в Україні очікується теплим. Майже всюди температура триматиметься на рівні +23...+27 °C.
Також день прогнозується сонячним. Лише в Криму місцями пройдуть дощі з грозою.
У Києві 23 вересня трохи збільшиться хмарність, але день пройде без опадів. Очікується, що в столиці цього дня також буде тепло, а температура повітря сягатиме близько +25 °C.
- У неділю, 22 вересня, в Україні також прогнозували сонячну погоду з помірним вітром.
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