Сонце та помірний вітер: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 22 вересня
У неділю, 22 вересня, в Україні очікують сонячну погоду з помірним вітром. Температура сягатиме +26 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, в Україні завтра вдень буде сонячно й трохи вітряно. Температура очікується +22...+26 °C. Водночас вночі буде прохолодно.
Також у Києві вдень буде сонячно, сухо і тепло. Проте з 29 вересня у столиці очікують похолодання та дощі.
Фото: Наталка Діденко
- У суботу та неділю, 21 і 22 вересня, у більшості регіонів України переважатиме суха та тепла погода. Температура повітря коливатиметься від +8 до +27 °C.
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