Сонце та помірний вітер: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 22 вересня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в Україні завтра вдень буде сонячно й трохи вітряно. Температура очікується +22...+26 °C. Водночас вночі буде прохолодно.

Також у Києві вдень буде сонячно, сухо і тепло. Проте з 29 вересня у столиці очікують похолодання та дощі.

Фото: Наталка Діденко