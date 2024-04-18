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"Схеми": Портнов, який перебуває в Іспанії, переоформив на дітей маєток під Києвом

18 квітня, 2024 четвер
21:40
Новини

Заступник голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича й екснардеп Андрій Портнов, який у 2022 році виїхав з України, цьогоріч на початку квітня переписав на своїх дітей великий маєток під Києвом в елітному селищі Козин

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми". 

За даними журналістів, переоформляли майно в Україні близькі до Портнова юристи за довіреністю, яку він у січні посвідчив у нотаріуса у Мадриді (Іспанія). 

У договорі дарування від 3 квітня 2024 року зазначено, що як подарунок від Портнова четверо його неповнолітніх дітей отримали будинок загальною площею понад 1000 квадратних метрів і земельну ділянку 0,65 гектара в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра рівними частинами отримали. Вартість подарованого майна відповідно до договору – 19 млн грн: 14,3 млн грн за маєток і 4,7 млн грн за 65 соток землі під ним.

Фото: radiosvoboda.org


Під час переоформлення майна в київського нотаріуса інтереси дітей особисто представляла їхня матір, цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва. За даними "Схем", із 2014 року вона має громадянство Російської Федерації. Від імені Портнова за довіреністю, посвідченою в Мадриді, діяла адвокатка Марина Парінова. Саме вона представляла Портнова в судах, коли він перебував в Україні.

Маєток під Києвом із 2016 року був записаний на офшорну компанію з Віргінських островів Constellation Innovations Ltd. Тоді його разом із землею оцінили у 2,5 млн євро. 2020 року компанія продала нерухомість Андрію Портнову. Представником продавця був Андрій Веревський – агробізнесмен, екснардеп від "Партії регіонів" і сусід Портнова у Козині. 

Уже 2022 році журналісти фіксували, що родина Портнова користувалася цим майном, хоча угоду продажу повністю закрили в січні 2024 році: Портнов посвідчив у нотаріуса в Мадриді свою заяву про те, що він виконав "усі вимоги та зобов’язання" за цим договором і просить зареєструвати будинок і землю під ним на його власне ім’я в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Фото: radiosvoboda.org


Нерухомість зареєстрували 2 квітня 2024 року, а наступного дня нотаріус із Києва Олеся Липовенко оформила власність на це майно на дітей Портнова за договором дарування.

Олеся Липовенко – сестра дружини Вадима Фесенка. Фесенко з Портновим – співзасновники ГО «Інвестиційна Україна» та юридичної компанії «Корпоративні технології».

"Схеми" звернулися по коментар до Андрія Портнова, але на повідомлення із запитанням про те, чому він переписав маєток на своїх дітей, він не відповів. Юристи припускають, що ймовірним мотивом було бажання приховати нерухомість або уникнути її арешту в разі накладання санкцій чи відкриття кримінального провадження.

Хто такий Андрій Портнов і чому він перебуває під санкціями США

Андрій Портнов був першим заступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича. 2018 року він керував проросійським телеканалом NewsOne, активно намагався дискредитувати Революцію Гідності та проєвропейські реформи в Україні. Також просував антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

Андрій Портнов

Фото: Радіо Свобода


У грудні 2021 року уряд США запровадив санкції проти Портнова та Фонду Андрія Портнова. Обмеження передбачають заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів підсанкційної особи в американських банках. Портнова внесли до переліку підсанкційних осіб за "актом Магнітського" – у таких списках перебувають високопосадовці, причетні до порушення прав людини та масштабної корупції.

В Україні санкцій проти Андрія Портнова наразі не запроваджували.

За даними "Схем", Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області. Також, за інформацією "Схем", син і племінник Портнова, 29-річний Ігор Портнов та Іван Поддубнов, у березні 2022 року отримали тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтери. Вони покинули країну та не повернулися. Львівські журналісти з’ясували, що син Портнова виїхав за фальшивим поданням.

У лютому цього року стало відомо, що Андрій Портнов подав до суду на НАЗК і рух ЧЕСНО – з вимогою не називати його зрадником

Теги:
Суспільство
корупція в Україні
Іспанія
новини Києва
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