Схожий на коробку з-під піци: що таке "картонний дрон" Sypaq Corvo PPDS і як ці дешеві апарати атакують окупантів і їхні винищувачі

Що таке Corvo PPDS

Безпілотник Sypaq Corvo PPDS – це одноразовий транспортний БПЛА, виробництва австралійської компанії Sypaq Corvo, що базується в Мельбурні. Назва дрона – Precision Payload Delivery System – дослівно перекладається з англійської як "Система точного доставлення вантажу". При розробці основним призначенням PPDS було визначене саме транспортування боєприпасів, провіанту та медикаментів у важкодоступні місця. З часом дрон почав виконувати інші функції – ударні та розвідувальні.

Компанія Sypaq розробила ці безпілотники в партнерстві з австралійською армією. На розробку дронів для доставки невеликих термінових вантажів за державним контрактом було виділено на 1,1 млн австралійських доларів (бл. $730 тис.).

Чому PPDS називають "картонним дроном"

Неофіційна назва PPDS звучить як cardboard drone (з англ. – "картонний дрон"). Річ у тім, що основним матеріалом планера справді є картон. Головний інженер компанії Sypaq Росс Осборн розповідав, що дрони поставляють у вигляді заготовок із пласких листів картону, із яких потім збирають літальний апарат. Безпілотник збирають за допомогою клею, прикріплюючи крило двома гумками. До комплекту входять також електромоторчик, батарейка і найпростіша система GPS. Після приземлення дрон викидають, а батарейку, система наведення й двигун можна встановити на інший БПЛА.

Осборн підкреслив, що дрони виготовлені з розрахунку на роботу в складних умовах:

"Міцний картон був просочений воском, щоб запобігти руйнуванню фюзеляжу та подальшому падінню дронів у вологих погодних умовах", – зазначив інженер.

За оцінкою видання Defense Express, картонні FPV-дрони-камікадзе літакового типу потенційно виглядають дешевшими за квадрокоптерні аналоги – бодай через необхідність лише в одному, а не чотирьох електромоторах. У компанії Sypaq наразі озвучували вартість БПЛА від 1000 до 5000 австралійських доларів, залежно від комплектації ($670-$3350).

Однак вартість - не єдина перевага картонних дронів. Американське видання Forbes пише, що Україна наразі використовує тисячі малих квадрокоптерів, але оператори часто скаржаться на їх обмежений радіус дії.

"Вони віддають перевагу конструкції з нерухомим крилом і PPDS виглядає саме тією системою, яка зараз потрібна як для розвідки, так і для атаки. Кілька тисяч таких дронів можуть мати більший вплив, ніж один Reaper або навіть один F-16. Росіяни можуть сміятися над ідеєю зіткнутися з картонними безпілотниками... але, ймовірно, сміятися вони будуть недовго", – пише Forbes.

Технічні характеристики Sypaq Corvo PPDS

Дальність польоту – до 120 км

Тривалість польоту – до 3 год.

Корисне навантаження – 3-5 кг,

Вартість – 670-3350 доларів США

Більшість характеристик залишаються невідомими – виробник дронів відмовляється їх оприлюднювати.

Corvo PPDS в Україні

Також компанія Sypaq Corvo не надто охоче ділиться подробицями щодо кількості безпілотників або термінів поставок в Україну. Відомо, що ці поставки розпочались у лютому-березні 2023 року, а щомісяця в Україну надходило по 100 дронів. Конструкція плоскої упаковки дозволяє легко транспортувати дрони, 24 з них поміщаються на піддон у коробках, схожих на коробки з-під піци.

Українська армія застосовувала австралійські дрони для забезпечення логістичних завдань у важкодоступних місцях. Йшлося про доставляння боєприпасів, їжі та медикаментів безпосередньо на передову. Однак із часом їх почали адаптовувати для інших завдань. Вже восени 2023-го портал "Мілітарний" писав, що PPDS в Україні "в основному використовуються для нанесення ураження по російських об’єктах".

Картонний PPDS може нести до трьох кілограмів вибухівки на відстань до 120 кілометрів. Крім того, представник компанії анонсував важчу версію безпілотника, що здатна нести вже 6-кілограмову бойову частину.

Австралійські безпілотники в ролі дронів-камікадзе Сили оборони використовують щонайменше з червня 2023 року. Тоді російські окупанти опублікували фото збитого "картонного дрона", який українці модифікували для ударів по об’єктах ворога. На фюзеляж PPDS встановили протипіхотну уламкову міну спрямованої дії МОН-50, а на крилі – радіодетонатор ВП-2а. Чи мав модифікований дрон камеру, чи інші системи для наведення на ціль, невідомо.

Міна МОН-50 дозволяє уражати цілі на відстані до 30 метрів. Боєприпас оснащений 700 грамами вибухівки та має близько 485-540 готових уражаючих елементів.

Атака на російський аеродром

Найбільш відомим застосуванням "картонних дронів" була атака на Курський аеродром 27 серпня 2023 року. Defense Express назвав той удар "розгромним", а провал російської ППО – "епічним". Росіяни фактично проґавили той удар – було випущено щонайменше 16 безпілотників, лише три з яких вдалося збити російській протиповітряній обороні.

"Але найцікавіше з усього — це, звичайно, цілі, які ймовірно були уражені дрони-камікадзе. Повідомляється про одразу чотири російські літаки Су-30, один МіГ-29, і це тільки, так би мовити, тільки "авіаційна компонента". Бо серед уражених цілей повідомляється також про атаку на радари до ЗРК С-300, а також про два ЗРГК "Панцирь-С1", які б в теорії якраз і мали відбити атаку дронів-камікадзе", – йдеться в матеріалі.

Російський пропагандист-"воєнкор" Fighterbomber був упевнений, що для атаки на аеродром були використані саме австралійські безпілотники Sypaq Corvo PPDS. Те дрони виготовлені з вощеного картону може пояснювати провал російської ППО. Вощений картон, чи, як його ще називають, тонкий листовий пінопласт, робить БпЛА майже непомітним для ППО. На картон радіолокаційні хвилі реагують дуже слабко і на екранах ворожих радарів з’являється щось схоже на птаха.

Втім є й інші версії щодо атаки на Курський аеродром. Журналіст Юрій Бутусов стверджує, що удар завдали дрони з картону, але не австралійські, а інші – українського виробництва. У будь-якому випадку PPDS тут також знадобилися – щонайменше як прототип чи зразок.

Особливості дронів PPDS

Політ "картонного дрона" програмується через простий інтерфейс на планшеті з Android. Безпілотний апарат PPDS зазвичай запускають за допомогою невеликої катапульти. Дрон літає самостійно і не потребує контролю оператора.

"Він використовує навігацію GPS, але якщо GPS заблокувати, то керуюче програмне забезпечення може визначити його положення на основі швидкості та курсу. Це означає, що безпілотник може виконувати місії навіть в умовах повного радіозаглушення. Це важливо в Україні, де росіяни завдяки засобам РЕБ, збили чимало безпілотників", – пише Forbes.

Окрім логістичних та ударних функцій, Sypaq Corvo PPDS виконують важливі розвідувальні завдання. Малопомітні для радарів "коробки з-під піци" розсилають над окупованою територією з камерами чи іншими датчиками для отримання інформації. Може використовуватися для наведення та корегування вогню HIMARS та інших систем дальньої дії.

"Вони схожі на щось, чим могли б бавитись діти. Але коли ти бачиш, якої шкоди вони завдають ворогу – це справді дивовижно", – зауважив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

Тим часом компанія-виробник заявила, що використання PPDS на війні в Україні викликало хвилю інтересу до цих дронів. Особливо картонними безпілотними авіаційними системами цікавляться в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону.