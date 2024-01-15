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Солоне сирне печиво. Готуємо вдома й насолоджуємось смаком
Пропонуємо спробувати приготувати домашнє солоне печиво із сирного тіста, використовуючи саме цей рецепт. Печиво виходить досить апетитне, розсипчасте і смак сиру чудово відчувається. Насолоджуйтесь смаком!
Інгредієнти до солоного сирного печива:
-
маргарин (жирність 25%) - 250 г
-
сир твердий – 250 г
-
яйце – 1 шт.
-
борошно – 300 г
-
сіль із великими кристалами - 0,5 ч. л
Рецепт приготування солоного сирного печива:
- подрібнюємо твердий сир
- маргарин рубаємо ножем на шматочки невеликого розміру
- додаємо в тісто яйце
- все ретельно вимішуємо
- додаємо борошно
- вимішуємо тісто
- загортаємо сирне тісто в харчову плівку
- кладемо в морозилку на десять хвилин
- ділимо тісто на 3-4 частини
- кожну частину розкачуємо качалкою, щоб пласт тіста був не більше 1 см завширшки
- розкачане тісто за допомогою пензлика змащуємо холодною водою
- зверху присипаємо грубою сіллю
- розкачаний пласт нарізаємо шматочками за допомогою ножа
- нарізане сирне печиво перекладаємо на лист для випікання, застелений пергаментним папером
- випікаємо на середньому вогні 20-25 хв.
- у готової випічки з'являється апетитна золотиста скоринка.
Смачного!
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