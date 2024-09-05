Сонячна електростанція в кредит від держави: що потрібно знати
Держава обіцяє надавати допомогу українцям, аби ті могли придбати і встановити сонячні батареї, видаючи субсидії та безвідсоткові кредити, але є кілька важливих умов
Хто, де і як може отримати кредит на сонячні батареї
Офіційно повідомлено про те, що по компенсації сума витрат становить 244 тисячі гривень. А сам кредит становитиме 280 тисяч гривень зі ставкою 0 процентів строком на п’ять років.
Таку допомогу можуть отримати ті, хто бажає встановити в будинку вітрові генератори та сонячні електростанції.
Дані установки повинні мати потужність від 1 кВт до 10 кВт, оснащуватись гібридними інверторами, здатними працювати як в автономному режимі, так і синхронно із зовнішньою мережею, та акумуляторами ємністю від 1 кВт-год на кожен 1 кВт встановленої потужності генератора.
Малий та середній бізнес може розраховувати на пільгові кредити від держави на альтернативні джерела енергії під 5-9%, програми передбачають придбання та встановлення будь-якого обладнання для генерації або накопичення електроенергії. Нацбанк рекомендуватиме банкам, аби відсоток за такими кредитами не перевищував облікову ставку — 13,5%.
Наразі кредити на СЕС для фізичних та юридичних осіб видають щонайменше три установи, які передбачили власні програми: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк, "Укргазбанк", "Банк Львів".
Ймовірно, коли нова програма Кабміну почне діяти, то вони будуть давати гроші на більш вигідних умовах аж до ставки 0%.
Як подати заявку для отримання кредиту на сонячні електростанції
Необхідний пакет документів:
- паспорт громадянина України
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера/реєстраційного номера облікової картки платника податків
- документ про доходи та утримання з них за останні 6 місяців;
- рахунок-фактура або договір на придбання та встановлення обладнання;
- інші документи на вимогу банку.
З 1 липня 2023 року в Україні не потрібно отримувати дозвіл на встановлення сонячних батарей потужністю до 30 кВт, а пільгові "нульові" кредити для облаштування домогосподарств мають дати при купівлі обладнання потужністю 1-10 кВт, що вкладається у ці рамки.Джерело
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.43
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе