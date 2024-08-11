Срібна призерка Олімпіади-2024 з боротьби Ірина Коляденко: "Присвячую медаль нашому місту-герою Ірпінь"

Про це вона розповіла у коментарі для Суспільне Спорт.

"Цей Ваш здобуток, він є для когось, можливо, особисто присвячений?", - запитали у спортсменки.

"Нашому місту-герою Ірпінь. Тому що люди, які там були, які пережили страшні часи - окупацію, і скільки зруйновано життів, скільки зруйновано будинків, в тому числі і мій, моєї сім'ї, скільки людей померло - це дуже страшно. І хочеться їм підняти трошки настрій цією медаллю. І заради кожного, хто за мене вболіває", - відповіла Ірина.

Що пережила Ірина та її родина у лютому-березні 2022 року

Подробиці перебування під російськими обстрілами у своєму місті Коляденко описала порталу Tribuna.ua.

"Я проживаю понад 10 років в Ірпені: переїхала сюди у 2013 році. Десь до 10 березня 2022 року ми були в місті. У нас не було води, газу, світла і їжі. У нас в Ірпені велика сім’я, тому намагалися допомагати одне одному. Ми постійно були в підвалі під постійними обстрілами. На вулицю вийти було складно. Крім того, з нами була бабуся, якій майже 80 років. Були постійні прильоти поруч, тому назвати той період життям складно. Кожен рух, звук уночі сприймався вороже, адже ми думали, що до нас прийшли росіяни", - зазначала спортсменка.

Вириватися з оточеного Ірпеня, західна та північна частини якого на той час вже утримувалися росіянами, Ірина Коляденко та її родина вирішили тоді, як побачили десантників РФ.

"Ми жили на четвертому поверсі, тому одного разу з вікна я побачила, як до нас у ліс спускався російський десант. Це все було буквально за півтора кілометра від будинку. Саме тоді ми вирішили, що настав час виїжджати", - розповідала дівчина.

Вона відвезла родину на Вінниччину, а сама з сестрою поїхала до тренувального табору в Угорщину.

"За декілька днів мені повідомили, що моя квартира, яка була в Дмитрівці, згоріла повністю після влучання російського снаряда. Квартири, яку я отримала в Ірпені за бронзу в Токіо (на Олімпіаді-2020 - ред.), теж немає. Туди також влучив снаряд. Як наслідок, усе розірвалося всередині, тому нічого не залишилося. Добре, що ми виїхали, адже незрозуміло, які були б наслідки", - додала Коляденко.

Також в Ірпені росіянами повністю знищено дитячо-юнацьку спортивну школу, де тренувалась борчиня. На кінець 2023 року повідомлялося про плани щодо капітального ремонту, втім, наразі роботи не завершено.