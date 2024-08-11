Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Срібна призерка Олімпіади-2024 з боротьби Ірина Коляденко: "Присвячую медаль нашому місту-герою Ірпінь"

Срібна призерка Олімпіади-2024 з боротьби Ірина Коляденко: "Присвячую медаль нашому місту-герою Ірпінь"

11 серпня, 2024 неділя
00:48
Спорт Ірина Коляденко зі срібною медаллю олімпіади (11 серпня 2024 року, Париж)

Українська борчиня Ірина Коляденко, яка ввечері у суботу, 10 серпня 2024 року, виборола срібло на Олімпійських іграх в Парижі, сказала, кому саме вона присвячує своє спортивне досягнення

Зміст

Про це вона розповіла у коментарі для Суспільне Спорт.

"Цей Ваш здобуток, він є для когось, можливо, особисто присвячений?", - запитали у спортсменки.

"Нашому місту-герою Ірпінь. Тому що люди, які там були, які пережили страшні часи - окупацію, і скільки зруйновано життів, скільки зруйновано будинків, в тому числі і мій, моєї сім'ї, скільки людей померло - це дуже страшно. І хочеться їм підняти трошки настрій цією медаллю. І заради кожного, хто за мене вболіває", - відповіла Ірина.

Що пережила Ірина та її родина у лютому-березні 2022 року

Подробиці перебування під російськими обстрілами у своєму місті Коляденко описала порталу Tribuna.ua.

"Я проживаю понад 10 років в Ірпені: переїхала сюди у 2013 році. Десь до 10 березня 2022 року ми були в місті. У нас не було води, газу, світла і їжі. У нас в Ірпені велика сім’я, тому намагалися допомагати одне одному. Ми постійно були в підвалі під постійними обстрілами. На вулицю вийти було складно. Крім того, з нами була бабуся, якій майже 80 років. Були постійні прильоти поруч, тому назвати той період життям складно. Кожен рух, звук уночі сприймався вороже, адже ми думали, що до нас прийшли росіяни", - зазначала спортсменка.

Вириватися з оточеного Ірпеня, західна та північна частини якого на той час вже утримувалися росіянами, Ірина Коляденко та її родина вирішили тоді, як побачили десантників РФ.

"Ми жили на четвертому поверсі, тому одного разу з вікна я побачила, як до нас у ліс спускався російський десант. Це все було буквально за півтора кілометра від будинку. Саме тоді ми вирішили, що настав час виїжджати", - розповідала дівчина.

Вона відвезла родину на Вінниччину, а сама з сестрою поїхала до тренувального табору в Угорщину.

"За декілька днів мені повідомили, що моя квартира, яка була в Дмитрівці, згоріла повністю після влучання російського снаряда. Квартири, яку я отримала в Ірпені за бронзу в Токіо (на Олімпіаді-2020 - ред.), теж немає. Туди також влучив снаряд. Як наслідок, усе розірвалося всередині, тому нічого не залишилося. Добре, що ми виїхали, адже незрозуміло, які були б наслідки", - додала Коляденко.

Також в Ірпені росіянами повністю знищено дитячо-юнацьку спортивну школу, де тренувалась борчиня. На кінець 2023 року повідомлялося про плани щодо капітального ремонту, втім, наразі роботи не завершено.

  • Бронзова медалістка Токіо-2020 Ірина Коляденко у фіналі вагової категорії до 62 кг зустрічалась із Сакурою Мотокі. Сутичка завершилась перемогою представниці Японії з рахунком 12:1.
Теги:
Франція
Київщина
Олімпіада
Війна з Росією
Олімпіада-2024
Ірпінь
Читайте також:
Дар'я Варфоломеєв
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
Бубка на Олімпіаді нагородив уродженку РФ, яка підтримує окупацію українських територій
ЗСУ
Автор Ірена Моляр
8 серпня, 2024 четвер
Це дуже серйозне підсилення наших піхотинців: Defense Express про ведення в експлуатацію ЗСУ нового виду озброєння
Семен Кривонос, директор НАБУ
Автор Юлія Лаврук
9 серпня, 2024 п'ятниця
Директор НАБУ Кривонос заявив, що службове розслідування виявило порушення у справі про тиск на викривачів
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.9
    Купівля 40.9
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 44.61
    Продаж 45.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
11 серпня
00:45
Інфографіка
Ірина Коляденко, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 15-го дня змагань
00:09
Курськ
У Курську прогриміло близько 10 вибухів, буцімто працювала ППО
2024, субота
10 серпня
23:32
свічка
Росіяни 10 серпня вбили цивільну людину на Запоріжжі
22:42
Ірина Коляденко, Олімпіада-2024, вільна боротьба
Коляденко завоювала срібло Олімпіади у боротьбі
22:35
Ексклюзив
Віталій Портников
"Потрібно припинити вогонь": Портников про сприйняття Глобальним Півднем російсько-української війни
22:32
Сестри Алексіїви, Олімпіада-2024, артистичне плавання
Сестри Алексіїви посіли пʼяте місце у фіналі артистичного плавання на Олімпіаді
22:03
Олег Дорощук, стрибки у висоту, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: Дорощук показав найкращий результат у карʼєрі й посів 6 місце в стрибках у висоту
21:51
На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації
21:30
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Герасимова спіймали на брехні Путіну щодо ситуації на Курщині
21:26
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність" 
21:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 серпня: скільки коштують долар і євро
21:10
Україна прапор
У мережі шириться відео про те, як у Свердликовому Курської області ЗСУ скинули російський прапор з адміністрації
20:53
Володимир Зеленський, Харків
Зеленський назвав операцію на Курщині "витисканням війни на територію агресора"
20:40
Посольство України у Білорусі
Білорусь погрожує закрити посольство України: яка причина
20:33
"Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед", Суперкубок Англії, АПЛ, Мейсон Маунт, Ерлінг Холанд
"Ман Сіті" по пенальті переміг МЮ та здобув Суперкубок Англії
20:28
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Якщо Лукашенко полізе у війну, армія Білорусі буде розбита, - майор запасу НГУ Гетьман
20:18
Оновлено
"Ворскла", УПЛ
"Ворскла" розгромила "Лівий Берег", а "Динамо" краще за "Верес". Розклад і результати всіх матчів 2-го туру УПЛ
20:05
OPINION
Олексій Біловол
Суджа може розпочати процес суду над Путіним та його опричниками
19:57
Юні російські вояки, узяті в полон на Курщині
На Курщині російське командування й надалі прикривається солдатами-строковиками: везуть з Байкалу та Башкортостану
19:53
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Нейтральні спортсмени з Росії та Білорусі можуть брати участь у церемонії закриття Олімпіади, - МОК
19:35
корабель рф
Берегова охорона США виявила військовий корабель РФ біля островів Аляски
19:14
Окупанти
Росіяни на ТОТ не можуть розпочати роботу фейкових держструктур через дефіцит кадрів, - Спротив
19:00
Партнерський матеріал
Відбудова України, Запоріжжя
Відбудова України: що відомо про відновлення понівечених окупантами будинків у Запоріжжі
18:57
Перші підземні школи у Запоріжжі відкриють наприкінці жовтня
18:56
Удар РФ по Костянтинівці 9 серпня 2024
Внаслідок удару росіян по Костянтинівці 9 серпня загинув поліціянт Максим Кислюк
18:32
Відключення електроенергії
У Міненерго розповіли, чи повернуться жорсткі графіки відключень світла у спеку
18:26
Ексклюзив
Камала Гарріс
"Формується певний тренд": експерт-міжнародник Краєв про перспективи Камали Гарріс у виборчій кампанії США
18:25
Курська АЕС
"Масштабний блекаут". Працівники Курської АЕС готуються зупинити станцію, якщо туди зайдуть українські підрозділи, - росЗМІ
18:23
Оновлено
дрон, БПЛА
Атака на Херсонщину: окупанти скинули вибухівку на цивільне авто, в якому перебувала родина
18:17
"Білі янголи" евакуювали двох хлопчиків та їхню маму на Донеччині
18:04
OPINION
Ольга Лень
Уроки Курська: У росіян нульова самоорганізація
17:53
У селищі Калита на Київщині через детонацію боєприпасу загинув чоловік, поранена дитина
17:46
Облаштування наметового містечка у Курську (РФ)
Евакуація на Курщині: МНС каже про 76 тис. відселених людей, місто Курськ прийняло від біженців 16 тис. заявок
17:29
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 72 боєзіткнення, з них понад третина - на Покровському напрямку
17:18
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Поблизу Очакова внаслідок ворожих атак поранено 5 людей
16:58
Колишня гендиректорка YouTube Сьюзан Войчицькі померла у віці 56 років 
16:55
Оновлено
ЗСУ знищили колону військової техніки
Внаслідок удару по автоколоні поблизу Рильська на Курщині знищено 490 росіян, - Khorne Group
16:52
Оновлено
Рятувальники завершили розбір завалів у Костянтинівці, яку РФ обстріляла 9 серпня: 14 людей загинули, 44 - поранено
16:39
Харківщина. Обстріл
Російські війська вдарили по селу на узбережжі Оскільського водосховища: загинув літній чоловік
16:22
Літаки Швеції і Німеччини
Швеція і Німеччина піднімали винищувачі для перехоплення російського літака над Балтикою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV