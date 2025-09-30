Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Талібан масово відключає інтернет в Афганістані

Талібан масово відключає інтернет в Афганістані

Марія Науменко
30 вересня, 2025 вiвторок
06:56
В Афганістані таліби повністю відключили інтернет і телефонний зв’язок, що призвело до перебоїв у роботі бізнесу, медіа та аеропортів

Про це пише BBC.

За даними інтернет-спостерігача Netblocks, Афганістан наразі переживає "повне відключення інтернету".

Міжнародні інформаційні агентства повідомляють про втрату зв'язку зі своїми представництвами в столиці Кабулі. Суттєві перебої спостерігаються також у роботі мобільного інтернету та супутникового телебачення.

Приватний телеканал Tolo News попередив, що його ефір і радіомережі можуть працювати з перебоями, тож закликав стежити за оновленнями у соцмережах. 

Представники Талібану заявили, що обмеження є частиною політики з "моралізації суспільства" та триватимуть "до подальшого повідомлення".

Місцеві медіа також повідомляють про перебої в роботі міжнародного аеропорту Кабула.

За даними служби відстеження рейсів Flightradar24, щонайменше вісім рейсів, які мали вилетіти або прилетіти до міжнародного аеропорту Кабула у вівторок, 30 вересня, було скасовано.

  • Раніше адміністрація руху "Талібан" оголосила про заборону інтернету на півночі Афганістану, "щоб запобігти аморальній діяльності".
