Талібан масово відключає інтернет в Афганістані
В Афганістані таліби повністю відключили інтернет і телефонний зв’язок, що призвело до перебоїв у роботі бізнесу, медіа та аеропортів
Про це пише BBC.
За даними інтернет-спостерігача Netblocks, Афганістан наразі переживає "повне відключення інтернету".
Міжнародні інформаційні агентства повідомляють про втрату зв'язку зі своїми представництвами в столиці Кабулі. Суттєві перебої спостерігаються також у роботі мобільного інтернету та супутникового телебачення.
Приватний телеканал Tolo News попередив, що його ефір і радіомережі можуть працювати з перебоями, тож закликав стежити за оновленнями у соцмережах.
Представники Талібану заявили, що обмеження є частиною політики з "моралізації суспільства" та триватимуть "до подальшого повідомлення".
Місцеві медіа також повідомляють про перебої в роботі міжнародного аеропорту Кабула.
За даними служби відстеження рейсів Flightradar24, щонайменше вісім рейсів, які мали вилетіти або прилетіти до міжнародного аеропорту Кабула у вівторок, 30 вересня, було скасовано.
- Раніше адміністрація руху "Талібан" оголосила про заборону інтернету на півночі Афганістану, "щоб запобігти аморальній діяльності".
