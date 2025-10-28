Теплові насоси для дому: як обрати розумне тепло з інверторною технологією

Сучасний будинок потребує стабільного мікроклімату протягом усього року. Взимку – надійного обігріву, влітку – комфортного охолодження. З цим найкраще справляються теплонасоси – обладнання, яке перетворює енергію повітря у тепло або прохолоду з мінімальними витратами електроенергії.



Чому тепловий насос – це вигідно



Головна перевага теплового насоса – висока енергоефективність. Він не виробляє тепло, а переносить його ззовні до приміщення. На кожен спожитий кіловат електроенергії пристрій генерує у середньому від 3 до 5 кВт теплової енергії, тобто економить у 3–4 рази більше, ніж звичайний електрокотел.



До переваг також належать:





Безпечність. Усі процеси проходять усередині закритого контуру, тому немає ризику витоку газу чи займання





Екологічність. Насос не спалює паливо, не виділяє шкідливих речовин та знижує викиди CO₂





Довговічність. Середній термін служби – 20–25 років





Універсальність. Одна система забезпечує опалення взимку, охолодження влітку та гарячу воду цілий рік

Як працює тепловий насос



За принципом роботи теплові насоси нагадують кондиціонер навпаки. Вони забирають енергію з повітря, ґрунту або води та передають її системі опалення. Найпопулярніший тип – “повітря–вода”: пристрій нагріває воду, яка далі циркулює у радіаторах, теплих підлогах або бойлері.

Технологія базується на замкненому циклі циркуляції холодоагенту (фреону):



1. Випаровування. Зовнішній блок забирає тепло з повітря.

2. Стискання. Компресор підвищує температуру газу.

3. Конденсація. Тепло передається у водяний контур.

4. Розширення. Фреон охолоджується та цикл повторюється.



Таким чином, навіть при -15°C насос може ефективно обігрівати будинок.



Що таке інверторна технологія та чому вона важлива



Інверторна технологія – це сучасний принцип роботи компресора, який дозволяє змінювати його потужність залежно від потреб. Замість постійних запусків та зупинок, як у звичайних насосах, інвертор плавно регулює швидкість обертання.



Це дає одразу кілька переваг:



Довший термін служби завдяки м’якому старту та відсутності перевантажень.

Інверторні насоси сьогодні стали стандартом у преміальних системах опалення – особливо для приватних будинків, де важливі стабільність та економія.



Приклади інверторних теплових насосів: Aquaviva Plus 18T



Інверторний тепловий насос Aquaviva Plus 18T — це універсальне рішення для опалення, охолодження та підготовки гарячої води у вашому домі. Завдяки сучасній спліт-системі пристрій ефективно працює цілий рік, забезпечуючи комфорт незалежно від погоди.



Взимку насос стабільно нагріває воду до +60°C, навіть коли температура повітря опускається до -25°C. А влітку його можна використовувати як економний кондиціонер. Тепловий насос не просто охолоджує повітря — він робить це з меншими витратами енергії, ніж традиційні спліт-кондиціонери. Це дозволяє підтримувати приємну прохолоду без зайвих рахунків за електроенергію.



Інверторна технологія автоматично регулює потужність, підтримуючи потрібну температуру з мінімальним споживанням.



COP (нагрів): 5.97~4.42





EER (охолодження): 4.39~2.64





Максимальна теплова потужність: 17.78 кВт



Керування ще ніколи не було таким зручним — вбудований Wi-Fi-модуль дозволяє налаштовувати роботу насоса зі смартфона. Ви можете змінювати температуру, обирати режими або стежити за споживанням енергії, навіть перебуваючи поза домом.



Як спліт-система, Aquaviva Plus 18T має важливі переваги:



Тепловий насос, фото: доступні джерела

Як обрати тепловий насос

Розрахуйте потреби. Потужність підбирається за формулою: 1 кВт тепла на 10 м² добре утепленої площі. Але детальніше вам допоможе з розрахунками спеціаліст.



Оцініть умови. Для холодних регіонів варто обирати моделі, що працюють при -20°C та нижче.





Звертайте увагу на COP (коефіцієнт ефективності): чим він вищий, тим економніше працює насос.





Плануйте інтеграцію. Інверторні системи легко під’єднати до вже наявного опалення.



Інверторний тепловий насос – це не просто альтернатива газу чи електрокотлу. Це розумне рішення для дому, яке забезпечує комфорт, економію та екологічність на роки вперед.



З тепловими насосами Aquaviva ви інвестуєте не лише у тепло, а й у стабільність, незалежність та комфорт вашого дому.

