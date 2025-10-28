Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Новини Теплові насоси для дому: як обрати розумне тепло з інверторною технологією
PR

Теплові насоси для дому: як обрати розумне тепло з інверторною технологією

Олена Чернінька
28 жовтня, 2025 вiвторок
12:26
Новини Теплові насоси

Головна перевага теплового насоса – висока енергоефективність

Зміст

Сучасний будинок потребує стабільного мікроклімату протягом усього року. Взимку – надійного обігріву, влітку – комфортного охолодження. З цим найкраще справляються теплонасоси – обладнання, яке перетворює енергію повітря у тепло або прохолоду з мінімальними витратами електроенергії.
 

Чому тепловий насос – це вигідно


Головна перевага теплового насоса – висока енергоефективність. Він не виробляє тепло, а переносить його ззовні до приміщення. На кожен спожитий кіловат електроенергії пристрій генерує у середньому від 3 до 5 кВт теплової енергії, тобто економить у 3–4 рази більше, ніж звичайний електрокотел.
 

  • До переваг також належать:

     
  •  Безпечність. Усі процеси проходять усередині закритого контуру, тому немає ризику витоку газу чи займання

     
  • Екологічність. Насос не спалює паливо, не виділяє шкідливих речовин та знижує викиди CO₂

     
  • Довговічність. Середній термін служби – 20–25 років

     
  • Універсальність. Одна система забезпечує опалення взимку, охолодження влітку та гарячу воду цілий рік

Як працює тепловий насос
 

За принципом роботи теплові насоси нагадують кондиціонер навпаки. Вони забирають енергію з повітря, ґрунту або води та передають її системі опалення. Найпопулярніший тип – “повітря–вода”: пристрій нагріває воду, яка далі циркулює у радіаторах, теплих підлогах або бойлері.
Технологія базується на замкненому циклі циркуляції холодоагенту (фреону):
 

1.  Випаровування. Зовнішній блок забирає тепло з повітря.
2.  Стискання. Компресор підвищує температуру газу.
3.  Конденсація. Тепло передається у водяний контур.
4.  Розширення. Фреон охолоджується та цикл повторюється.
 

Таким чином, навіть при -15°C насос може ефективно обігрівати будинок.
 

Що таке інверторна технологія та чому вона важлива


Інверторна технологія – це сучасний принцип роботи компресора, який дозволяє змінювати його потужність залежно від потреб. Замість постійних запусків та зупинок, як у звичайних насосах, інвертор плавно регулює швидкість обертання.
 

Це дає одразу кілька переваг:
 

  • Безпечність. Усі процеси проходять усередині закритого контуру, тому немає ризику витоку газу чи займання

     
  • Екологічність. Насос не спалює паливо, не виділяє шкідливих речовин та знижує викиди CO₂

     
  • Довговічність. Середній термін служби – 20–25 років

     
  • Універсальність. Одна система забезпечує опалення взимку, охолодження влітку та гарячу воду цілий рік

    Довший термін служби завдяки м’якому старту та відсутності перевантажень.
    Інверторні насоси сьогодні стали стандартом у преміальних системах опалення – особливо для приватних будинків, де важливі стабільність та економія.
     

Приклади інверторних теплових насосів: Aquaviva Plus 18T


Інверторний тепловий насос Aquaviva Plus 18T — це універсальне рішення для опалення, охолодження та підготовки гарячої води у вашому домі. Завдяки сучасній спліт-системі пристрій ефективно працює цілий рік, забезпечуючи комфорт незалежно від погоди.
 

Взимку насос стабільно нагріває воду до +60°C, навіть коли температура повітря опускається до -25°C. А влітку його можна використовувати як економний кондиціонер. Тепловий насос не просто охолоджує повітря — він робить це з меншими витратами енергії, ніж традиційні спліт-кондиціонери. Це дозволяє підтримувати приємну прохолоду без зайвих рахунків за електроенергію.
 

Інверторна технологія автоматично регулює потужність, підтримуючи потрібну температуру з мінімальним споживанням.
 

  • COP (нагрів): 5.97~4.42

     
  • EER (охолодження): 4.39~2.64

     
  • Максимальна теплова потужність: 17.78 кВт
     

Керування ще ніколи не було таким зручним — вбудований Wi-Fi-модуль дозволяє налаштовувати роботу насоса зі смартфона. Ви можете змінювати температуру, обирати режими або стежити за споживанням енергії, навіть перебуваючи поза домом.
 

Як спліт-система, Aquaviva Plus 18T має важливі переваги:
 

  • COP (нагрів): 5.97~4.42

     
  • EER (охолодження): 4.39~2.64

     
  • Максимальна теплова потужність: 17.78 кВт

    Тепловий насос

Тепловий насос, фото: доступні джерела

Як обрати тепловий насос

Розрахуйте потреби. Потужність підбирається за формулою: 1 кВт тепла на 10 м² добре утепленої площі. Але детальніше вам допоможе з розрахунками спеціаліст.
 

  • Оцініть умови. Для холодних регіонів варто обирати моделі, що працюють при -20°C та нижче.

     
  • Звертайте увагу на COP (коефіцієнт ефективності): чим він вищий, тим економніше працює насос.

     
  • Плануйте інтеграцію. Інверторні системи легко під’єднати до вже наявного опалення.
     

Інверторний тепловий насос – це не просто альтернатива газу чи електрокотлу. Це розумне рішення для дому, яке забезпечує комфорт, економію та екологічність на роки вперед.
 

З тепловими насосами Aquaviva ви інвестуєте не лише у тепло, а й у стабільність, незалежність та комфорт вашого дому.
 

Теги:
Читайте також:
хакери
Автор Марина Данилюк-Єрмалаєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
"Осінтери можуть навіть сказати, де це відео могло бути зроблене": Inform Napalm про карти з грифом "таємно", які очільник штурмових військ ЗСУ Манько опублікував у TikTok
USS Abraham Lincoln
Автор Марія Науменко
27 жовтня, 2025 понедiлок
У Південнокитайському морі з інтервалом у пів години впали американські винищувач і гелікоптер
Автор Андрій Іллєнко
27 жовтня, 2025 понедiлок
Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів
Київ
+10.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.86
    Купівля 41.86
    Продаж 42.31
  • EUR
    Купівля 48.73
    Продаж 49.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
28 жовтня
13:00
осінь дощ
"Вогко, хмарно, часом прояснення": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 29 жовтня
12:55
удар по видобутку газу
Росія всьоме за місяць завдала удару по цивільній газовій інфраструктурі на Полтавщині
12:18
мобілізація рф солдати орки
Держдума РФ прийняла закон про призов протягом усього року
12:04
OPINION
Китай і закінчення війни
11:54
Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький
ДБР затримало екскерівника Укренерго Кудрицького
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина планує створити антиукраїнський блок з Чехією й Словаччиною, а Росія тестує другу версію літака MC-21. Акценти світових ЗМІ 28 жовтня
11:44
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росія серйозно програла, дозволивши Трампу перейти від умовлянь до дій, - дипломат Веселовський
11:42
Ексклюзив
санкції проти РФ
Санкції США суттєво вплинуть на стан економіки РФ та її здатність фінансувати війну, - економіст Пендзин
11:38
Очільник МЗС Нідерландів прибув до України
11:17
опалення
"В Україні відсьогодні розпочинається опалювальний сезон": Зеленський оприлюднив прогнози щодо його проходження
11:15
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Це не так легко": експерт Корольчук про припущення, що РФ намагається розділити українську енергосистему на правий та лівий берег
11:11
Аналітика
Бурєвєстнік
Чому російський "Бурєвєстнік" – це потужний блеф, але гидка та нестрашна зброя
11:06
Зеленський
"Не політичний крок": Зеленський запевнив, що СБУ і прикордонники надали достатньо доказів російського громадянства Труханова
10:42
Ексклюзив
Авторка тексту схопила цей нерв і емоцію, що додала живості в обговоренні диктанту національної єдності, - В'ятрович
10:39
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
"Це не про те, що хтось хоче воювати": Зеленський пояснив свої слова щодо готовності України вести війну з РФ ще 2-3 роки
10:36
Бійці підрозділу ГУР "Примари" уразили дві РЛС та пускову установку ворожого ЗРК на Донбасі
10:32
Володимир Зеленський
"Здатні сідати навіть на трасі та застосовувати усі наявні в нас ракети": Зеленський назвав переваги шведських винищувачів Gripen
10:27
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
У кількох регіонах України діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 28 жовтня
10:03
OPINION
"Буревестник" і кокошники. Все — для росіян
09:59
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
У Криму до дефіциту пального додалися проблеми зі звʼязком
09:31
пацієнт
Атака на Київ 22 жовтня: жінка, яка перебувала у важкому стані, померла у лікарні, кількість жертв зросла до 3
09:23
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 26 з 38 ворожих дронів
09:21
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 28 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
09:08
Ексклюзив
Віктор Шлінчак
Шлінчак: розмови про мир - це спроба Росії підірвати підтримку України
08:59
США Японія
США та Японія підписали угоду щодо рідкісноземельних матеріалів
08:31
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
На Харківському напрямку ситуація динамічна, - "Хартія"
08:20
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 218 боїв, 79 - на Покровському напрямку
08:00
OPINION
То що буде з гривнею?
07:56
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 28 жовтня: у Чернігові — влучання по критичній інфраструктуру, в Новгороді-Сіверському горіла база відпочинку, постраждала жінка
07:46
україна німеччина
"Ця зима має вирішальне значення": глава МЗС Німеччини закликав союзників підтримати енергосистему України
07:41
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу
07:11
Лише близько 30% мешканців окупованих Донеччини та Луганщини мають роботу, - ЦНС
06:53
За добу війни в Україні РФ втратила 6 танків, 28 бронемашин та 1060 військових
06:31
Угорщина - ЄС
Угорщина формує альянс із Чехією та Словаччиною, щоб послабити підтримку України в ЄС, - Politico
00:49
У Сумах стартує опалювальний сезон: для забезпечення повного теплопостачання потрібно 3-5 діб
00:29
TikTok
PlayCity заблокувало 33 TikTok-акаунти через незаконну рекламу азартних ігор
00:00
Кір Стармер
Стармер вважає, що "перспективи для України покращуються" після санкцій США проти російської нафти
2025, понедiлок
27 жовтня
23:33
ЛУКОЙЛ
"Лукойл" оголосив намір продати свої міжнародні активи після санкцій США
22:58
На фото: Бріжит Макрон
У Франції триває судовий процес проти 10 людей у справі про онлайн-цькування першої леді Бріджит Макрон
22:33
Валентин Манько
"Звичайна карта Google Map, показав як є": очільник штурмових військ ЗСУ Манько каже, що опубліковані ним фото з мапами не підпадають під гриф "таємно"
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV