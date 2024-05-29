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Смачні і хрумкі: навчимо вас готувати тісто для біляшів та соковиту начинку
Рецепти біляшів діляться за способом приготування тіста та за складом начинки. Біляші – традиційна страва татарської кухні – круглі або трикутні з отвором пиріжки з ніжного тіста з соковитою начинкою, смажені до хрумкої скоринки
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Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно - 330 г (2 склянки ємністю 250 мл)
- Кефір - 170 мл
- Яйце - 1 шт.
- Олія - 20 мл
- Цукор - 1 ч. ложка
- Сіль – 0,5 ч. ложки
- Сода – 0,5 ч. ложки
Для начинки:
- Фарш свинячий - 350 г
- Цибуля ріпчаста - 100 г (1 шт.)
- Часник - 1-2 зубчики
- Кефір – 2 ст. ложки
- Сіль – 0,5 ч. ложки
- Перець мелений (суміш) - 1-2 щіпки (за смаком)
- Олія для смаження - 100 мл
Покроковий рецепт - Біляші з м'ясом, на кефірі
- Підготуйте всі компоненти тіста
- Борошно попередньо просійте через сито
- З'єднайте в мисці кефір, яйце, сіль, харчову соду та цукор
- Перемішайте віночком і залиште на 5 хвилин, щоб сода з кефіром вступили в реакцію
- Додайте олію, перемішайте
- Потроху насипайте борошно, що просіяне, і перемішуйте віночком
- Коли віночком буде вже складно замішувати, перекладіть тісто на стіл і продовжуйте заміс вручну
- Готове тісто м'яке, злегка липне до столу та рук, але тримає форму
- Перекладіть тісто в миску і накрийте харчовою плівкою, щоб воно не обвітрилося, поки готується начинка
- Для начинки підготуйте фарш, крупний зубчик часнику, цибулину, сіль та перець, а також 2-3 ложки кефіру для соковитості
- Цибулю та часник очистіть та викладіть у чашу занурювального блендера і подрібніть у пюре
- Фарш з'єднайте з цибульно-часниковим пюре, сіллю, сумішшю перців та кефіром
- Добре перемішайте м'ясну начинку, з'єднавши всі компоненти в однорідну в'язку масу
- Розділіть тісто на 10 рівних заготовок і сформуйте кульки
- Кожну заготовку розкатайте у коржик, завтовшки близько 0,5 см і діаметром приблизно 12-14 см
- У центр викладіть 1 ст. ложку м'ясної начинки
- Защіпніть краї тіста і з'єднайте їх у центрі, закриваючи начинку
- Переверніть біляш швом униз і пальцями злегка притисніть круглу заготовку (повинен вийти коржик, товщиною приблизно 1 см)
- Так само підготуйте інші біляші
- У сковороді розігрійте олію
- Викладіть у гарячу олію 2-3 біляші швом вниз
- Потрібно, щоб олія доходила до половини товщини біляшів
- Смажте біляші на середньому вогні 3-4 хвилини, потім переверніть і смажте ще стільки ж
- Після перевертання біляшів на інший бік можна накрити сковороду кришкою
- У процесі обсмажування тісто підніметься і біляші набудуть апетитного рум'яного кольору
- Викладіть біляші на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб увібрала зайву олію
- Біляші на кефірі готові до подачі на стіл.
Смачного!
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