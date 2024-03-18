Не тільки "Дюна": Трійка нових фільмів за участі акторки Зендеї

Суперники (2024) (Challengers)

Жанр: романтична спортивна комедія

Режисер картини - Лука Гуаданьїно

Головні ролі: Зендея, Джош О'Коннор і Майк Фейст

Дружина та тренер знаменитого тенісиста, який переживає серію програшів, записує його на змагання Challenger, де вони дізнаються, що він змагатиметься з її колишнім коханцем.

Дюна: Частина друга (2024) (Dune: Part Two)

Жанр: науково-фантастичний фільм

Режисер - Дені Вільнев

У ролях: Тімоті Шаламе, Зендея та інші

Принцеса Ірулан Корріно таємно записує в щоденник, що Пол Атрід, можливо, все ще живий, у той час як її батько, імператор Шаддам IV, пригнічений після падіння дому Атрідів. По дорозі до Сієтч-Табору війська фременського племені Стілґара, а також Пол та леді Джессіка потрапляють у засідку Харконненів, проте успішно долають їх. У Сієтч-Таборі виникають підозри, що Джессіка та Пол є шпигунами…

"Людина-павук: Додому шляху нема" (2021) (Spider-Man: No Way Home)

Жанр: супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про однойменного персонажа

Режисер - Джон Воттс

У ролях: Том Голланд, Зендея, Бенедикт Камбербетч, Маріса Томей

"Людина-павук: Немає шляху додому" починається з того ж місця, де закінчився "Людина-павук: Далеко від дому": Квентін Бек (Містеріо) розкриває особистість Пітера Паркера як людини-павука. Департамент США з ліквідації руйнувань допитує Паркера, його тітку Мей, його дівчину ЕмДжей та найкращого друга Неда Лідса. Пітера звинувачують у вбивстві Містеріо, проте адвокат Метт Мердок домагається зняття звинувачень…