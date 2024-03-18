Не тільки "Дюна": Трійка нових фільмів за участі акторки Зендеї
Зендея почала свою кар'єру як дитяча модель і дублерка. Вона здобула популярність завдяки ролі Роккі Блю в ситкомі Disney Channel "Shake It Up" (2010—2013)
Суперники (2024) (Challengers)
Жанр: романтична спортивна комедія
Режисер картини - Лука Гуаданьїно
Головні ролі: Зендея, Джош О'Коннор і Майк Фейст
Дружина та тренер знаменитого тенісиста, який переживає серію програшів, записує його на змагання Challenger, де вони дізнаються, що він змагатиметься з її колишнім коханцем.
Дюна: Частина друга (2024) (Dune: Part Two)
Жанр: науково-фантастичний фільм
Режисер - Дені Вільнев
У ролях: Тімоті Шаламе, Зендея та інші
Принцеса Ірулан Корріно таємно записує в щоденник, що Пол Атрід, можливо, все ще живий, у той час як її батько, імператор Шаддам IV, пригнічений після падіння дому Атрідів. По дорозі до Сієтч-Табору війська фременського племені Стілґара, а також Пол та леді Джессіка потрапляють у засідку Харконненів, проте успішно долають їх. У Сієтч-Таборі виникають підозри, що Джессіка та Пол є шпигунами…
"Людина-павук: Додому шляху нема" (2021) (Spider-Man: No Way Home)
Жанр: супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про однойменного персонажа
Режисер - Джон Воттс
У ролях: Том Голланд, Зендея, Бенедикт Камбербетч, Маріса Томей
"Людина-павук: Немає шляху додому" починається з того ж місця, де закінчився "Людина-павук: Далеко від дому": Квентін Бек (Містеріо) розкриває особистість Пітера Паркера як людини-павука. Департамент США з ліквідації руйнувань допитує Паркера, його тітку Мей, його дівчину ЕмДжей та найкращого друга Неда Лідса. Пітера звинувачують у вбивстві Містеріо, проте адвокат Метт Мердок домагається зняття звинувачень…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.66 Купівля 38.66Продаж 39.17
- EUR Купівля 42.06Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе