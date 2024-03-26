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Драма, бойовик, хорор, детектив або трилер. ТОП-5 фільмів про маніяків і серійних вбивць

26 березня, 2024 вiвторок
22:00
Кіно кіно

Сучасні кіномани можуть знайти в нашій добірці фільм на свій смак. Тут зібрані найкращі фільми про вбивць, зняті у різних жанрах. Тематичне кіно не дасть нудьгувати, незалежно від того, що глядач вибере — драму, бойовик, хорор чи детектив, або трилер

Наступного разу я стрілятиму в серці

La prochaine fois je viserai le coeur

Франція

Жанр: трилер

У головних ролях: Гійом Кане, Ана Жірардо, Жан-Ів Бертело, Еліс де Ланкесе, Ніколя Рончі, Френк Андріє, Ніколас Карпентьє та інші

Режисер: Седрік Анже

Сюжет: Історія маніяка-поліцейського, жертвами якого стали юні дівчата. Френк легко уникає покарання служителів Феміди, адже самостійно розслідує власні злочини, і відчуває від цього надзвичайне задоволення. Здається, страх і жах надовго оселилися в серцях жителів французького містечка...

 

Маніяк

Франція, США

Жанр: трилер, жахи

У головних ролях: Елайджа Вуд, Нора Арнезедер, Семмі Ротібі, Меган Даффі, Америка Оливо, Лієн Балабан, Джен Броберг та інші

Режисер: Франк Халфун

Сюжет: У місті з'явився маніяк. Своїх жертв він знаходить в інтернеті, а потім вистежує їх як хижак. Вбиваючи, він ніби хоче помститися своїй матері за те, чого від неї натерпівся в далекому дитинстві, куди регулярно повертається в результаті галюцинацій, що нахлинають на нього...

 

Мерзла земля

The Frozen Ground

США

Жанр: біографія, кримінал, трилер

У головних ролях: Ніколас Кейдж, Джон Кьюсак, Ванесса Енн Хадженс, Дін Норріс, Ольга Валентина, Майкл МакГрейді та інші

Режисер: Скотт Вокер

Сюжет: Головний герой - сумнозвісний серійний вбивця Роберт Хансен. Протягом 12 років пристойний сім'янин Хансен викрав та вбив близько 24 жінок. Він вивозив своїх жертв на Аляску, де випускав у ліс та полював на них. Втекти вдалося лише 17-річній Сінді Полсон. Дівчину-підлітка, що дивом вижила, на вулиці знаходить принциповий поліцейський. Завдяки її допомозі, він починає пошуки злочинця...

 

Вбивця всередині мене

The Killer Inside Me

США, Швеція, Канада, Великобританія, 2010109 хв

Жанр: драма, кримінал, трилер

У головних ролях: Кейсі Аффлек, Кейт Хадсон, Джессіка Альба, Нед Бітті, Еліас Котеас, Том Бауер, Саймон Бейкер та інші

Режисер: Майкл Уінтерботтом

Сюжет: Дія фільму розгортається у 40-х роках у маленькому нафтовидобувному містечку в Оклахомі. Місцева поліція кидає всі свої сили для розкриття серії жорстоких вбивств, що сталися напередодні. Керує розслідуванням заступник шерифа Лу Форд — такий собі типовий служитель закону, в міру повільний і нешкідливий. Однак саме під цією маскою простака ховається нещадний маніяк-вбивця, який користується своїм службовим становищем, щоб вводити поліцію в оману...

 

Смішні ігри

США, Німеччина, Франція, Великобританія

Жанр: драма, кримінал, трилер

У головних ролях: Наомі Воттс, Тім Рот, Майкл Пітт, Брейді Корбет, Девон Джірхарт, Бойд Гейнс, Шиван Фелон та інші

Режисер: Міхаель Ханеке

Сюжет: Двоє милих молодих людей стукають у двері заміського будинку. Чемно просять про безневинну послугу. І не підуть. У той момент, коли їм відчинили двері, вже сталося непоправне. Почнеться ланцюг витончених знущань, вишуканих тортур, повільного садистського знищення мешканців будинку...

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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