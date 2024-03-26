Драма, бойовик, хорор, детектив або трилер. ТОП-5 фільмів про маніяків і серійних вбивць
Сучасні кіномани можуть знайти в нашій добірці фільм на свій смак. Тут зібрані найкращі фільми про вбивць, зняті у різних жанрах. Тематичне кіно не дасть нудьгувати, незалежно від того, що глядач вибере — драму, бойовик, хорор чи детектив, або трилер
Наступного разу я стрілятиму в серці
La prochaine fois je viserai le coeur
Франція
Жанр: трилер
У головних ролях: Гійом Кане, Ана Жірардо, Жан-Ів Бертело, Еліс де Ланкесе, Ніколя Рончі, Френк Андріє, Ніколас Карпентьє та інші
Режисер: Седрік Анже
Сюжет: Історія маніяка-поліцейського, жертвами якого стали юні дівчата. Френк легко уникає покарання служителів Феміди, адже самостійно розслідує власні злочини, і відчуває від цього надзвичайне задоволення. Здається, страх і жах надовго оселилися в серцях жителів французького містечка...
Маніяк
Франція, США
Жанр: трилер, жахи
У головних ролях: Елайджа Вуд, Нора Арнезедер, Семмі Ротібі, Меган Даффі, Америка Оливо, Лієн Балабан, Джен Броберг та інші
Режисер: Франк Халфун
Сюжет: У місті з'явився маніяк. Своїх жертв він знаходить в інтернеті, а потім вистежує їх як хижак. Вбиваючи, він ніби хоче помститися своїй матері за те, чого від неї натерпівся в далекому дитинстві, куди регулярно повертається в результаті галюцинацій, що нахлинають на нього...
Мерзла земля
The Frozen Ground
США
Жанр: біографія, кримінал, трилер
У головних ролях: Ніколас Кейдж, Джон Кьюсак, Ванесса Енн Хадженс, Дін Норріс, Ольга Валентина, Майкл МакГрейді та інші
Режисер: Скотт Вокер
Сюжет: Головний герой - сумнозвісний серійний вбивця Роберт Хансен. Протягом 12 років пристойний сім'янин Хансен викрав та вбив близько 24 жінок. Він вивозив своїх жертв на Аляску, де випускав у ліс та полював на них. Втекти вдалося лише 17-річній Сінді Полсон. Дівчину-підлітка, що дивом вижила, на вулиці знаходить принциповий поліцейський. Завдяки її допомозі, він починає пошуки злочинця...
Вбивця всередині мене
The Killer Inside Me
США, Швеція, Канада, Великобританія, 2010109 хв
Жанр: драма, кримінал, трилер
У головних ролях: Кейсі Аффлек, Кейт Хадсон, Джессіка Альба, Нед Бітті, Еліас Котеас, Том Бауер, Саймон Бейкер та інші
Режисер: Майкл Уінтерботтом
Сюжет: Дія фільму розгортається у 40-х роках у маленькому нафтовидобувному містечку в Оклахомі. Місцева поліція кидає всі свої сили для розкриття серії жорстоких вбивств, що сталися напередодні. Керує розслідуванням заступник шерифа Лу Форд — такий собі типовий служитель закону, в міру повільний і нешкідливий. Однак саме під цією маскою простака ховається нещадний маніяк-вбивця, який користується своїм службовим становищем, щоб вводити поліцію в оману...
Смішні ігри
США, Німеччина, Франція, Великобританія
Жанр: драма, кримінал, трилер
У головних ролях: Наомі Воттс, Тім Рот, Майкл Пітт, Брейді Корбет, Девон Джірхарт, Бойд Гейнс, Шиван Фелон та інші
Режисер: Міхаель Ханеке
Сюжет: Двоє милих молодих людей стукають у двері заміського будинку. Чемно просять про безневинну послугу. І не підуть. У той момент, коли їм відчинили двері, вже сталося непоправне. Почнеться ланцюг витончених знущань, вишуканих тортур, повільного садистського знищення мешканців будинку...
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