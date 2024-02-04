Три місяці обмежень: Польща попередила про польоти військової авіації вздовж кордону з Росією, Білоруссю та Україною

Відповідне повідомлення Агентства аеронавігаційного обслуговування Польщі підтверджує Оперативне командування родів військ польських Збройних сил.

"Навігаційне попередження NOTAM N0604/2024 для користувачів повітряного простору, опубліковане 2 лютого 2024 року Польським аеронавігаційним агентством, було розроблено та опубліковано за погодженням з Оперативним командуванням родів військ польських Збройних сил", - повідомило командування у неділю, 4 лютого, на платформі Х.

NOTAM - це оперативна інформація для всіх користувачів повітряних суден і людей, пов'язаних з авіацією.

"Повідомлення спрямовано на попередження цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію діяльності військової авіації на східному напрямку у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні", - наголосили в Об'єднаному командуванні.

З повним вмістом NOTAM N0604/2024 Агентства аеронавігаційного обслуговування Польщі можна ознайомитися на спеціалізованому сайті Dlapilota.pl. У ньому зазначається, що припис підготовлено "на запит з боку військових".

Як можна зауважити на опублікованій Агентсвом карті, зона імовірних військових польотів охоплює увесь східний кордон Польщі, де вона межує зі Україною та Білоруссю, а також частково південний - на межі зі Словаччиною, й повністю - кордон з Калінінградською областю РФ (колишня Східна Прусія). До зони дії NOTAM N0604/202 потрапили міста Варшава, Білосток, Замостя, Хелм, Перемишль.