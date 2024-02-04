"Моделювання ядерної війни": що таке імітація ядерного вибуху, якою погрожує Кремль

Еспресо розповідає про які технології йдеться, як виглядає симуляція ядерного вибуху і для чого вони російським військам.

Коротко про те, що у тексті:

Що таке імітація ядерного вибуху

Як виглядає імітація ядерного вибуху

Наскільки небезпечною є імітація ядерного вибуху

Що пишуть про імітацію ядерного вибуху на Заході

Що таке імітація ядерного вибуху

Про розробки в напрямку імітації ядерної зброї Петербурзькою військовою академією ім. Хрульова повідомила російська пропагандистська держагенція ТАСС.

"Новий імітатор наземного ядерного вибуху дозволить підвищити рівень підготовки підрозділів сухопутних військ до бойових дій в умовах застосування ядерної зброї", – пишуть російські пропагандисти.

Експерти порталу Bulgarian Military вважають, що ця технологія може імітувати майже всі аспекти детонації ядерної бомби, за винятком радіоактивного випромінювання. Вони наголошують, що технічні деталі цієї розробки залишаються невідомими широкому загалу. Зрозуміло лише, що симуляція базується на зразках радянської епохи, тобто бомбах ИУ-59 та ИАБ-500.

"У росіян справді є радянські симулятори ядерного вибуху. Вони служать методом для Кремля хизуватися своїм ядерним потенціалом, не вдаючись до сумнозвісної "червоної кнопки". Отже, можна стверджувати, що росіяни бачать у такому підході значні перспективи" – йдеться в матеріалі.

Як виглядає імітація ядерного вибуху

"Якщо говорити конкретніше, то імітатор ядерного вибуху при підриві має зображати усі фізичні ефекти, як при "справжньому" застосуванні ядерної зброї – інтенсивне світлове випромінювання, сильна вибухова хвиля ну і звісно ж імітація так званого "атомного гриба", – пише Defense Express.

Росіяни точно володіють двома типами імітатора ядерного вибуху, що були ще СРСР – ИАБ-500 та ИУ-59. Так у 2020 році було продемонстроване відео катапультування ИАБ-500 з літака Су-30СМ.

ИАБ-500 є імітацією конкретної ядерної авіабомби для тактичної авіації – РН-24. Сама "п'ятсотка" – це великий бак у формі авіабомби, наповнений сумішшю рідкого палива (75% дизпалива та 25% авіапалива) та балонами із червоним фосфором, пояснює Defense Express.

"За паспортними характеристиками, ИАБ-500 при підриві має видавати вогненну сферу діаметром 90-120 метрів, яка світись протягом 3,5 секунд; і має видавати "гриб" висотою до 1 кілометра, який має бути видно до 30 кілометрів", – йдеться в матеріалі.

Наскільки небезпечною є імітація ядерного вибуху

Іншим симулятором ядерної зброї є ИУ-59. Військові експерти називають її "величезною тротиловою шашкою", висотою 1,1 метри та масою 117 кілограмів. ИУ-59 мала відстрілюватись зі спеціальної мортири, заввишки 1,4 м з електричним підривачем. Для підготовки вибуху був потрібен розрахунок на 4 особи і 25 хвилин часу. Безпечна відстань для підриву складала 200 метрів.

Фото: ИУ-59, архівне зображення з відкритих джерел

Військовий експерт Валерій Рябих в етері Еспресо наголосив, що імітатор ядерного вибуху – це стара розробка, технології радянських часів. Тому можна говорити, що у РФ втратили ці розробки, вичерпали майже нескінченні запаси і врешті повернулися до старих креслень.

"Тут дуже страшні слова – "імітатор ядерного вибуху". Але насправді це звичайний навчальний засіб. А противник використовує подібну новину у двох ракурсах. У першу чергу, звісно, з метою інформаційного впливу, що у РФ готуються до ядерного протистояння. А по-друге, що вони здатні виготовити таку штуковину. Слід зазначити, що всі, хто навчався щонайменше у військових училищах за радянських часів, пройшли через навчання з використанням подібних засобів. Тут нічого особливого немає", – зазначив Рябих.

За його словами, такий засіб легко робиться на основі дизельного пального, керосину, із застосуванням фосфору. Головна мета – зробити імітацію ядерного вибуху для відпрацювання дій підрозділів в умовах застосування ядерної зброї на навчаннях.

Поруч із тим, на прикладі ИАБ-500 та ИУ-59 зрозуміло, що рашистам не потрібні складні технології чи дефіцитні речовини, щоб створити імітатор ядерного вибуху. А тому Силам оборони потрібно мати на увазі, що поруч із лінією зіткнення можуть з'явитися і сильні спалахи, і грибоподібні хмари після них – все як при ядерному вибуху.

Що пишуть про імітацію ядерного вибуху на Заході

Видання Mirror, яке також присвятило матеріал розробкам росіян в напрямку імітації ядерного вибуху, вважає, що це показовий крок Кремля в напрямку ядерної ескалації. Британські журналісти цитують Міжнародний інститут стратегічних досліджень, який попереджає про потенційну готовність Росії розгорнути тактичну ядерну зброю.

"Особливо тривожною тенденцією є віра Росії у свою здатність досягти та зберегти домінування в умовах ескалації, а також компенсувати втрати особового складу та обладнання до рівня, який Захід не уявляє", – йдеться в доповіді.

У звіті також наводять приклад розміщення росіянами ядерної зброї в Білорусі як "інструмент для здійснення подальшого контролю над ближнім зарубіжжям і збільшенням своєї сили примусу проти НАТО".

Mirror пише, що Путін навмисне відмовилася ратифікувати Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань і планує відновити випробування атомної бомби в Арктиці. Він нібито впевнений, що, брязкаючи зброєю масового знищення може спонукати Захід до миру на умовах Кремля.