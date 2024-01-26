У Defense Express пояснили, що собою являє імітатор ядерного вибуху, про який активно говорять пропагандисти РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Тут дуже страшні слова - "імітатор ядерного вибуху", але насправді це звичайний навчальний засіб. А противник використовує подібну новину у двох ракурсах. У першу чергу, звісно, з метою інформаційного впливу, що у РФ готуються до ядерного протистояння. А по-друге, що вони здатні виготовити таку штуковину. Слід зазначити, що всі, хто навчався щонайменше у військових училищах за радянських часів, пройшли через навчання з використанням подібних засобів. Тут нічого такого немає", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, такий засіб робиться на основі дизельного пального, керосину, також із застосуванням фосфору.

"Головна мета – зробити імітацію ядерного вибуху та основних його факторів, тобто світлового випромінювання, ударної хвилі та формування так званого ядерного гриба, який має бути заввишки щонайменше до 1 км, щоб його можна було спостерігати з відстані до 30 км. Ця імітація робиться в ході навчань для відпрацювання дій підрозділів в умовах застосування ядерної зброї. Те, що вони зараз повернулися до винаходу, який вже давно було винайдено, це говорить, що до цього вони втратили ці технології, що були у Радянському Союзі, закінчилися ті майже нескінченні запаси, тому і вирішили підняти старі креслення, щоб зробити нове", - пояснив Валерій Рябих.