У Defense Express пояснили, що собою являє імітатор ядерного вибуху, про який активно говорять пропагандисти РФ
Валерій Рябих, військовий експерт Defense Express, зазначив, що імітатор ядерного вибуху був давно винайдений, ці технології були ще в Радянському Союзі, а це свідчить, що у РФ втратили ці розробки та вичерпали майже нескінченні запаси, тому повернулися до старих креслень
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Тут дуже страшні слова - "імітатор ядерного вибуху", але насправді це звичайний навчальний засіб. А противник використовує подібну новину у двох ракурсах. У першу чергу, звісно, з метою інформаційного впливу, що у РФ готуються до ядерного протистояння. А по-друге, що вони здатні виготовити таку штуковину. Слід зазначити, що всі, хто навчався щонайменше у військових училищах за радянських часів, пройшли через навчання з використанням подібних засобів. Тут нічого такого немає", - прокоментував військовий експерт.
За його словами, такий засіб робиться на основі дизельного пального, керосину, також із застосуванням фосфору.
"Головна мета – зробити імітацію ядерного вибуху та основних його факторів, тобто світлового випромінювання, ударної хвилі та формування так званого ядерного гриба, який має бути заввишки щонайменше до 1 км, щоб його можна було спостерігати з відстані до 30 км. Ця імітація робиться в ході навчань для відпрацювання дій підрозділів в умовах застосування ядерної зброї. Те, що вони зараз повернулися до винаходу, який вже давно було винайдено, це говорить, що до цього вони втратили ці технології, що були у Радянському Союзі, закінчилися ті майже нескінченні запаси, тому і вирішили підняти старі креслення, щоб зробити нове", - пояснив Валерій Рябих.
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