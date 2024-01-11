Удари західними ракетами по РФ: Медведєв повернувся до ядерного шантажу України
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову повернувся до теми використання ядерної зброї на війні з Україною. Він заявив, що в Москві можуть піти на такий крок, якщо Київ почне бити західними ракетами великої дальності по пускових установках на території Росії
Про це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у своєму телеграм-каналі.
Медведєв застеріг Збройні сили України від подібних атак, пославшись на ядерну доктрину.
За словами Медведєва, удари по військових об'єктах на території Росії не можна виправдати тим, що Україна намагається захистити своїх мешканців та інфраструктуру.
"Це ніяке не право на самооборону, а пряму і очевидну підставу для використання нами ядерної зброї проти такої держави", - заявив він.
- Нагадаємо, 28 грудня Медведєв заявив, що країна-агресорка не проти перемовин з Україною, але цілі так званої спецоперації залишаються в силі, як і намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ.
- 3 січня Медведєв накинувся на французів через те, що МЗС Франції не засудило обстріл Бєлгорода.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.25 Купівля 38.25Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.92Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе