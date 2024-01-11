Удари західними ракетами по РФ: Медведєв повернувся до ядерного шантажу України

Про це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у своєму телеграм-каналі.

Медведєв застеріг Збройні сили України від подібних атак, пославшись на ядерну доктрину.

За словами Медведєва, удари по військових об'єктах на території Росії не можна виправдати тим, що Україна намагається захистити своїх мешканців та інфраструктуру.

"Це ніяке не право на самооборону, а пряму і очевидну підставу для використання нами ядерної зброї проти такої держави", - заявив він.