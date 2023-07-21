Про це повідомив представник урядового комітету Польщі з питань безпеки Збігнєв Хоффман в інтерв'ю польському агентству PAP.

Як повідомляє видання, комітет безпеки проаналізував можливі загрози, пов'язані із присутністю групи Вагнера у Білорусі.

"Навчання або спільні навчання білоруської армії та групи Вагнера, безсумнівно, є провокацією. Ми можемо очікувати таких російсько-білоруських дій", - сказав міністр Хоффман.

Хоффман повідомив, що в середу відбулося засідання Комітету з безпеки Польщі, який, серед іншого, аналізував можливі загрози, наприклад, дислокацію підрозділів групи "Вагнер".

"Тому міністр національної оборони, голова комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі. Завдання цих підрозділів – тренування, а також стримування потенційного агресора", - наголосив він.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

20 липня стало відомо, що до Білорусі прибула ще одна колона з бійцями ПВК Вагнера, яка стала дев'ятою з моменту введення найманців на територію країни, пише Беларускі Гаюн.

Станом на ранок 20 липня найманці з приватної військової компанії Вагнера продовжують прибувати до Білорусі, проте не становлять загрози для України.

У Центрі національного спротиву повідомили, що у Гомельській області Білорусі сталася сутичка між найманцями ПВК Вагнера та місцевими прикордонниками.

У міністерстві оборони Польщі у четвер, 20 липня, відреагували на спільні навчання найманців ПВК Вагнера та армії Білорусі поблизу польського кордону та заявили, що кордони країни в безпеці та вони готові до "різних сценаріїв розвитку ситуації, які можуть виникнути в майбутньому".