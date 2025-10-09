Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини "Це ціна нашої свободи": у Львові згадували Андрія Парубія
Пресреліз

"Це ціна нашої свободи": у Львові згадували Андрія Парубія

9 жовтня, 2025 четвер
19:50
Новини Андрій Парубій

У сороковини після загибелі Героя України, видатного політика й громадського діяча у Львівській обласній раді відбувся вечір пам’яті на якому зібралися його друзі, рідні, колеги, а також громадськість Львівщини

Зміст

Його велич стане зрозумілою пізніше. Андрій Парубій справді був "великою людиною". Колишнього голову Верховної Ради України, голову РНБО, народного депутата Андрія Парубія вбили на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня 2025 року. На вечорі пам’яті, у сороковини після загибелі, зібралися його друзі, рідні, колеги, а також громадськість Львівщини.

Батько Андрія, Володимир Парубій, пригадував, як його син, ще зовсім молодим відвідував сесії Львівської обласної ради першого демократичного скликання. Він був знайомим із В’ячеславом Чорноволом та іншими політиками, дисидентами — борцями за українську державність. Тому, за словами батька, впродовж власної політичної діяльності Андрій Парубій також все робив для України, державність для нього була понад усе.

"У цьому залі почалася справжня політична діяльність майбутнього голови Верховної Ради України. Наша перша сесія першого демократичного скликання у Львівській обласній раді — це без сумніву була подія світового значення. Наші  з Чорноволом сини стояли біля нас. Відійшов у вічність В'ячеслав Максимович, і від того ж ворога відійшов у засвіти Андрій Парубій. Це ціна нашої свободи", - зазначив батько Володимир Парубій.

Незадовго до вбивства ми з Андрієм їхали разом в авто до Києва. Своєю силою зараз він вважав те, що працював у комітеті оборони ВРУ. Там він справді дуже багато зробив. Звісно, не про всі факти із своєї роботи Андрій Парубій міг розповідати, адже це державна таємниця.

Він очолював РНБО у найкритичніший момент для нашої держави — коли держави могло й не стати. Його заслуга як голови Верховної Ради  у тому, що прийняли Закон про мову. Андрій тоді поставив перед усіма керівниками фракцій питання  руба: ми маємо це зробити. Він не боявся, він вважав, що це його обов’язок. Щоб Томос прийняти, треба було домовитися з усіма церквами й релігійними організаціями. Андрій збирав наради, і це була величезна робота для того, щоб наша православна церква стала незалежною.

Спогадами про молоді роки Андрія Парубія, зокрема участь у національно-визвольній боротьбі 90-х, у молодіжних заходах товариства "Спадщина", ділилися також його товариші Роман Миська та Ярослав Рибак. Про внесок Андрія у розвиток заповідника "Тустань" розповідав дослідник Василь Рожко. Він зазначив,, що тепер "Тустань" щорічно відвідують понад 200 тисяч відвідувачів, а село Урич увійшло до переліку кращих сіл світу за версією Всесвітньої туристичної організації ООН.

"Я все життя мріяв відродити українське лицарство і я дуже хочу, щоб це було в Тустані", — так мені під час спілкування у нашій поїздці сказав Андрій. І "лицар" – це про нього. Адже лицарство — це честь, сила, доброта і вміння любити. Андрій був скромним, а водночас — внутрішньо сильним. Він найбільше не любив пафосу, але "честь" для нього означала дуже багато.

У своєму виступі товариш Андрія, засновник МГО "Спадщина" Тарас Родцевич наголосив, що Андрій Парубій передав естафету наступним поколінням політиків із надією, що вони також, як він,  із честю пройдуть свій шлях.
 

Авторка: Зоряна Тивін

Теги:
Читайте також:
Автор Марія Музиченко
9 жовтня, 2025 четвер
Атака РФ на Україну 9 жовтня: на Одещині масштабні пожежі, 5 людей постраждали
крилата ракета "Tomahawk"
Автор Дмитро Марценишин
8 жовтня, 2025 середа
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Автор Євген Козярін
6 жовтня, 2025 понедiлок
Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.24
    Купівля 41.24
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 жовтня
20:15
Ексклюзив
Юрій Ушаков
Ушаков перевертає дошку аргументів: у Кремлі знов хочуть повернутися до дискусій із Трампом, - аналітик Горбач
20:02
Ексклюзив
Гривня, гривні, гроші
Інфляція нікуди не зникне: що радить економіст Длігач українцям
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський: Вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін
20:01
OPINION
Казус Арестовича: як цей покидьок потрапив на Банкову?
19:47
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 9 жовтня
19:42
Дональд Трамп
"Заручників буде звільнено у понеділок або вівторок": Трамп оголосив де відбудеться підписання угоди щодо Гази
19:39
підземне сховище газу
Удари РФ по газовій інфраструктурі: Нафтогаз взяв кредит у 3 млрд грн на закупівлю імпортного газу
19:07
Ексклюзив
дрон "Багнет"
"Стіна дронів" у ЄС може бути малоефективною проти російських атак, - авіаексперт Храпчинський
18:54
СБУ затримала одного з керівників БЕБ на Одещині, за підозрою у ведені бізнесу з РФ
18:38
Ільхам Алієв та Володимир Путін (праворуч)
Путін визнав, що азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи через російські ракети
18:34
інфляція, ціни
В Україні подорожчала освіта, зате подешевшали харчі: як змінились ціни у вересні
18:15
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, - Сирський
18:13
Ексклюзив
зсу танк
Війна на виснаження на фінальній стадії: кожна зі сторін на межі надлому, - аналітик Горбач
18:00
OPINION
Путін відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу
17:46
Ласло Краснагоркаї
Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Краснагоркаї
17:45
Огляд
Бізнесмен, який здолав нацистську систему смерті: як Оскар Шиндлер врятував сотні євреїв – серед них могли бути і вихідці з України
17:20
Інтерв’ю
Анастасія Матов
Анастасія Матов долучилася до лав ЗСУ у 18 років. Зараз їй 19 і вона служить у Десантно-штурмових військах
17:16
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
Експорт зброї підсилить інтерес європейців до підтримки України, - дипломат Веселовський
16:55
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:49
Генштаб, фронт
На фронті від початку доби відбулося 132 бої, Сили оборони відбили 35 атак на Покровському напрямку
16:09
Георгій Тихий
"Вето Угорщини є політично вмотивованим": У МЗС наголосили, що Україна готова до відкриття кластерів і буде над цим працювати
16:04
Огляд
Укроборонпром
Рада дозволила оборонним підприємствам тимчасово бронювати працівників, які не стоять на військовому обліку. Деталі законопроєкту
16:02
Володимир Зеленський
Зеленський привітав Бабіша з перемогою на виборах у Чехії та домовився з ним про зустріч
16:02
OPINION
Мир у Газі зосередить увагу США на війні в Україні
15:56
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Практично все, що ми бачимо на фронті, - від українських виробників або розробників, - ексміністр оборони Загороднюк
15:46
ракети США, зброя
Шатдаун у США не зупинить допомогу Україні, — речник МЗС Тихий
15:16
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Європарламент не підтримав вотуми недовіри до Урсули фон дер Ляєн
14:03
Ексклюзив
вибори
Корпоративні інтереси партій: політолог Саакян щодо виборчої активності в Україні
14:01
OPINION
Уникати хибного вибору
13:23
Польські та румунські солдати поруч із військовою технікою та прапором НАТО
Члени НАТО налаштовані діяти жорсткіше у відповідь на російські провокації, - FT
13:11
Оновлено
Волгоград, горить газопереробний завод
У Волгоградській області після атаки БПЛА загорілися газопереробний завод і нафтоперекачувальна станція
13:04
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна номінуватиме Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він сприятиме припиненню вогню
12:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа боїться, що вже перебуває у війні, і США цього не помічають, а провідна збройна компанія ЄС попереджає про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 9 жовтня
12:46
Ексклюзив
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
Призов держслужбовців, відміна "економічного" бронювання, відновленя справедливості: експерт про шляхи вдосконалення мобілізації
12:27
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Кіберсил ЗСУ
12:09
Зеленський і Свириденко
Свириденко і Єрмак наступного тижня відвідають США, - Зеленський
12:00
OPINION
Що буде, коли Трамп не отримає Нобелівки?
10:59
Ексклюзив
Tomahawk
Tomahawk можна запускати з літаків Су-24, але є інша проблема, - авіаексперт Романенко
10:50
Оновлено
За добу 8 жовтня на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень, 58 - на Покровському напрямку
10:37
Зеленський, путін
"Якщо Путін проведе мобілізацію - це виклик Європі. Він почне велику війну", - Зеленський
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV