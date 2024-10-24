Цієї ночі Сили ППО збили 40 із 50 ворожих безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 24 жовтня 2024 року (із 21.00 23 жовтня) противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської обл. та 50-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

Крім того, сім російських безпілотників локаційно втрачено, один – в повітряному просторі України, ще два – повернули в напрямку Росії та Білорусі.

"Ворожі ракети не досягли своїх цілей. Бойова робота триває! Інформація оновлюється", - додали в Повітряних силах.