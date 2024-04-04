У березні інфляція в Єврозоні знизилась до 2,4%, - Євростат
Найнижчий рівень інфляції зафіксований у Литві та Фінляндії, а найвищі темпи зростання цін – у Хорватії та Естонії
Про це повідомляє статистичне відомство ЄС Євростат, пише "Німецька хвиля".
Уповільнення інфляції в країнах Євросоюзу зокрема відзначається у сфері продуктів харчування. За даними Євростат, зростання цін на продукти, алкоголь і тютюн становило 2,7%. Місяцем раніше цей показник становив 3,9%, а у січні – 5,6%. Зростання цін на послуги залишилося на тому ж рівні, що й у попередні місяці – 4,0%.
За оцінками статистиків, найнижчий рівень інфляції зафіксований у Литві та Фінляндії – 0,3 та 0,7% відповідно. Найвищі темпи зростання цін – у Хорватії (4,7%) та Естонії (4,1%). У ФРН рівень інфляції у березні продовжив знижуватися, склавши 2,2% у річному вираженні. Мюнхенський інститут ifo також прогнозує, що влітку 2024 року темпи зростання цін у Німеччині впадуть нижче за 2-відсоткову позначку.
- МВФ спрогнозував зростання глобальної світової економіки на рівні 3,1% у 2024 році, що на 0,2% вище, ніж у жовтневому Світовому економічному прогнозі (WEO).
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