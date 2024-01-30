МВФ спрогнозував, яким буде зростання світової економіки у 2024 році

Про це йдеться у січневому огляді Міжнародного валютного фонду.

Зазначається, що зростання світової економіки відбудеться завдяки стійкості економіки Сполучених Штатів, кількох великих країн з ринками, що формуються, та країн, що розвиваються, а також фіскальній підтримці в Китаї.

Попри це, прогноз на період з 2024 по 2025 рік є нижчим за середній історичний показник (з 2000 по 2019 рр.) у 3,8%, що пояснюється підвищенням облікової ставки центрального банку для боротьби з інфляцією та відмовою від фіскальної підтримки на тлі високої заборгованості.

Очікується, що глобальна базова інфляція знизиться до 5,8% у 2024 році.

У МВФ пояснили, що дезінфляція та стійке зростання знизили ймовірність жорсткої посадки, а ризики для глобального зростання загалом збалансовані.

Проте існують деякі ризики, які можуть сповільнити зростання світової економіки, такі як конфлікт у Червоному морі, що спричинив нові стрибки цін на сировинні товари.

Поглиблення проблем у секторі нерухомості в Китаї або в інших країнах, різке підвищення податків та скорочення видатків також можуть спричинити гальмування зростання.

Очікується, що ключовими завданнями для політиків стануть успішне управління зниженням інфляції, взаємодія з монетарною політикою відповідно до інфляційної динаміки та перехід до менш обмежувальної позиції, де тиск на заробітну плату і ціни слабшає.

Крім того, необхідні структурні реформи, які сприятимуть зростанню продуктивності та борговій стійкості, а також координація політики для врегулювання боргових проблем, підтримки інвестицій та боротьби зі зміною клімату.