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МВФ спрогнозував, яким буде зростання світової економіки у 2024 році

30 січня, 2024 вiвторок
16:59
Економіка МВФ

Міжнародний валютний фонд спрогнозував зростання глобальної світової економіки на рівні 3,1% у 2024 році, що на 0,2% вище, ніж у жовтневому Світовому економічному прогнозі (WEO)

Про це йдеться у січневому огляді Міжнародного валютного фонду.

Зазначається, що зростання світової економіки відбудеться завдяки стійкості економіки Сполучених Штатів, кількох великих країн з ринками, що формуються, та країн, що розвиваються, а також фіскальній підтримці в Китаї. 

Попри це, прогноз на період з 2024 по 2025 рік є нижчим за середній історичний показник (з 2000 по 2019 рр.) у 3,8%, що пояснюється підвищенням облікової ставки центрального банку для боротьби з інфляцією та відмовою від фіскальної підтримки на тлі високої заборгованості. 

Очікується, що глобальна базова інфляція знизиться до 5,8% у 2024 році.

У МВФ пояснили, що дезінфляція та стійке зростання знизили ймовірність жорсткої посадки, а ризики для глобального зростання загалом збалансовані.

Проте існують деякі ризики, які можуть сповільнити зростання світової економіки, такі як конфлікт у Червоному морі, що спричинив нові стрибки цін на сировинні товари.

Поглиблення проблем у секторі нерухомості в Китаї або в інших країнах, різке підвищення податків та скорочення видатків також можуть спричинити гальмування зростання.

Очікується, що ключовими завданнями для політиків стануть успішне управління зниженням інфляції, взаємодія з монетарною політикою відповідно до інфляційної динаміки та перехід до менш обмежувальної позиції, де тиск на заробітну плату і ціни слабшає.

Крім того, необхідні структурні реформи, які сприятимуть зростанню продуктивності та борговій стійкості, а також координація політики для врегулювання боргових проблем, підтримки інвестицій та боротьби зі зміною клімату.

  • МВФ спрогнозував, що розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть заміщені штучним інтелектом.
Теги:
Світ
Китай
МВФ
інфляція
США
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