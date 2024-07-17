У Києві температура води у Дніпрі сягнула рекордної позначки
У вівторок, 16 липня, науковці зафіксували максимальну температуру води у Дніпрі - показник перевищив рекорд 2010 року на 0,4 °C
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 16 липня максимальна температура води у Дніпрі досягла 29,0 °С.
Цей рекорд перевищив попередній максимум на 0,4°, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6°С.
- З п'ятниці по неділю, 12-14 липня, у Києві щоденно фіксували по декілька температурних рекордів. Рекордною стала не лише найвища, а й середньодобова температура повітря.
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