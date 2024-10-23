У Києві відбудеться форум "Демократія під час війни: досвід України та уроки для світу"
Форум - це майданчик для діалогу між українськими та міжнародними державними діячами, політиками, науковцями та дослідниками суспільно-політичного устрою, істориками та громадськими активістами, військовими та волонтерами щодо трансформації української демократії та суспільства, наслідків таких змін для національного, європейського і міжнародного політичного порядку, а також долі демократії в майбутньому
Еспресо - інформаційний партнер події.
Цьогоріч на Форумі, який відбудеться 1 листопада, обговорюватимуть майбутнє української та світової демократії на трьох панелях:
Демократичний правопорядок. Інтеграція до ЄС під час та після війни.
На зламі демократії? Глобальна міцність.
Стійкість та демократія майбутнього. Трансформація українського суспільства.
Серед учасників Форуму:
Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України;
Катаріна Матернова, Надзвичайний і Повноважний Посол ЄС в Україні;
Ольга Лимар, Виконавча директорка Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ ;
Ігор Коліушко, Голова правління Центру політико-правових реформ ;
Юлія Кириченко, Співголова Ради Коаліції РПР, членкиня Правління Центру політико-правових реформ;
Олександра Матвійчук, правозахисниця та голова Центру громадянських свобод;
Роман Лозинський, народний депутат України;
Вахтанг Кебуладзе, професор Кафедри теоретичної і практичної філософії Філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка;
Тетяна Огаркова, літературознавиця, есеїстка, журналістка;
Тімоті Гартон Еш, історик, письменник, професор європейських студій в Оксфордському університеті (онлайн);
Віталій Портников, публіцист, письменник, журналіст, лауреат Шевченківської премії;
Елла Лібанова, академік НАН України, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи;
Ярина Чорногуз, військова медикиня, розвідниця Збройних сил України, поетеса;
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (2020-2024);
Повна програма та перелік учасників за посиланням.
Також під час Форуму буде презентовано звіт про оцінку функціонування українських демократичних інституцій під час війни, підготовленого DRI у партнерстві з Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ та Центром політико-правових реформ.
Дата й час: 1 листопада 2024 року, 13:00-20:00
Формат: наживо та онлайн.
Кількість місць наживо обмежена. Для участі потрібно заповнити коротку форму реєстрації.
Захід організований Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ у партнерстві з Центром політико-правових реформ та Democracy Reporting International (DRI) в межах реалізації проєкту "Демократична інтеграція, стійкість та залучення" (Ukraine-DARE), який реалізується за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини. Думки та погляди, висловлені під час заходу, не обов’язково відображають позицію Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.
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