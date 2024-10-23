У Києві відбудеться форум "Демократія під час війни: досвід України та уроки для світу"

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Цьогоріч на Форумі, який відбудеться 1 листопада, обговорюватимуть майбутнє української та світової демократії на трьох панелях:

Демократичний правопорядок. Інтеграція до ЄС під час та після війни.

На зламі демократії? Глобальна міцність.

Стійкість та демократія майбутнього. Трансформація українського суспільства.

Серед учасників Форуму:

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України;

Катаріна Матернова, Надзвичайний і Повноважний Посол ЄС в Україні;

Ольга Лимар, Виконавча директорка Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ ;

Ігор Коліушко, Голова правління Центру політико-правових реформ ;

Юлія Кириченко, Співголова Ради Коаліції РПР, членкиня Правління Центру політико-правових реформ;

Олександра Матвійчук, правозахисниця та голова Центру громадянських свобод;

Роман Лозинський, народний депутат України;

Вахтанг Кебуладзе, професор Кафедри теоретичної і практичної філософії Філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка;

Тетяна Огаркова, літературознавиця, есеїстка, журналістка;

Тімоті Гартон Еш, історик, письменник, професор європейських студій в Оксфордському університеті (онлайн);

Віталій Портников, публіцист, письменник, журналіст, лауреат Шевченківської премії;

Елла Лібанова, академік НАН України, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи;

Ярина Чорногуз, військова медикиня, розвідниця Збройних сил України, поетеса;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (2020-2024);



Повна програма та перелік учасників за посиланням.

Також під час Форуму буде презентовано звіт про оцінку функціонування українських демократичних інституцій під час війни, підготовленого DRI у партнерстві з Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ та Центром політико-правових реформ.

Дата й час: 1 листопада 2024 року, 13:00-20:00

Формат: наживо та онлайн.

Кількість місць наживо обмежена. Для участі потрібно заповнити коротку форму реєстрації.

Захід організований Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ у партнерстві з Центром політико-правових реформ та Democracy Reporting International (DRI) в межах реалізації проєкту "Демократична інтеграція, стійкість та залучення" (Ukraine-DARE), який реалізується за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини. Думки та погляди, висловлені під час заходу, не обов’язково відображають позицію Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.